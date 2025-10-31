Третий выпуск "Холостяка": Цимбалюк приготовил свидание "с изюминкой"

Уже сегодня в 19:00 в эфир выйдет 3-й выпуск реалити "Холостяк-14" с Тарасом Цымбалюком. Как обещают создатели проекта, зрители увидят первые свидания сезона — и первые настоящие эмоции.

В выпуске со свиданиями после первой вечеринки Цимбалюк "откроет девушкам свой мир и покажет часть профессии". Фокус рассказывает, где смотреть "Холостяка" и чего ожидать от третьего эпизода.

Главный герой проекта отметил, что его работа предусматривает частое взаимодействие с женщинами, из-за чего его бывшая жена сильно ревновала. Теперь он в начале знакомства хочет показать, чем он живет на сцене и экране.

В анонсе СТБ говорится, что на этом свидании Цимбалюк стремится увидеть, кто из героинь может принять не только его как мужчину, но и его профессию — со всеми ее вызовами.

Новая традиция на "Холостяке"

В целом эта неделя в "Холостяке" пройдет под темой правды и максимальной искренности. Григорий Решетник представит участницам новую традицию — "Женский клуб", где каждую неделю их будут ждать особые практики и задания для самоосознания.

Первый "Женский клуб" имеет символическое название — "Я оставляю...". Перед участницами будут лежать листы, на которых они напишут только одно предложение — что именно хотят отпустить из прошлого.

Первое индивидуальное свидание на "Холостяке"

В третьем выпуске состоится первое индивидуальное свидание сезона. Актер убежден, что настоящее влечение рождается не из внешности — а из химии, инстинктов твароматов. Именно поэтому свидание будет с завязанными глазами.

А еще на этой неделе девушки получат задание создать фото без фильтров и ретуши.

Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?

В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.

Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.

Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).

На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).

На сайте Телепортал — в удобное для вас время.

