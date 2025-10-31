Поддержите нас UA
Стиль жизни Холостяк 14 сезон

Третий выпуск "Холостяка": Цимбалюк приготовил свидание "с изюминкой"

холостяк третий эпизод где смотреть
Тарас Цимбалюк уже вручил первые розы на "Холостяке" | Фото: СТБ

Уже сегодня в 19:00 в эфир выйдет 3-й выпуск реалити "Холостяк-14" с Тарасом Цымбалюком. Как обещают создатели проекта, зрители увидят первые свидания сезона — и первые настоящие эмоции.

В выпуске со свиданиями после первой вечеринки Цимбалюк "откроет девушкам свой мир и покажет часть профессии". Фокус рассказывает, где смотреть "Холостяка" и чего ожидать от третьего эпизода.

Главный герой проекта отметил, что его работа предусматривает частое взаимодействие с женщинами, из-за чего его бывшая жена сильно ревновала. Теперь он в начале знакомства хочет показать, чем он живет на сцене и экране.

В анонсе СТБ говорится, что на этом свидании Цимбалюк стремится увидеть, кто из героинь может принять не только его как мужчину, но и его профессию — со всеми ее вызовами.

Новая традиция на "Холостяке"

В целом эта неделя в "Холостяке" пройдет под темой правды и максимальной искренности. Григорий Решетник представит участницам новую традицию — "Женский клуб", где каждую неделю их будут ждать особые практики и задания для самоосознания.

Первый "Женский клуб" имеет символическое название — "Я оставляю...". Перед участницами будут лежать листы, на которых они напишут только одно предложение — что именно хотят отпустить из прошлого.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк
Фото: СТБ

Первое индивидуальное свидание на "Холостяке"

В третьем выпуске состоится первое индивидуальное свидание сезона. Актер убежден, что настоящее влечение рождается не из внешности — а из химии, инстинктов твароматов. Именно поэтому свидание будет с завязанными глазами.

А еще на этой неделе девушки получат задание создать фото без фильтров и ретуши.

холостяк
Знакомство Цимбалюка с Надин
Фото: СТБ

Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?

  • В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
  • Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.
  • Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
  • На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
  • На сайте Телепортал — в удобное для вас время.

