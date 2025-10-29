Кто может завладеть сердцем Цимбалюка: экс-участница "Холостяка" назвала вероятных финалисток (фото)

Экс-участница 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Ира Пуха поделилась своими мыслями относительно того, кто, на ее взгляд, имеет наибольшие шансы стать избранницей актера Тараса Цимбалюка — главного героя нового сезона. Сама Ира покинула проект после 2 эпизода, однако за такое короткое время уже запомнилась зрителям.

Девушка назвала трех участниц, которые, по ее мнению, лучше всего подходят Тарасу. Об этом пишет РБК-Украина.

Кто может стать финалистками 14 сезона "Холостяка"

Ирина, известная своим эффектным появлением на крыше лимузина, покинула проект уже после первой церемонии роз. Несмотря на короткое участие, она продолжает следить за шоу и сделала собственные выводы относительно возможных финалисток.

"Я изначально сказала, что это — Николетта, Надин и Диана, которая пришла последней. Больше никого в финале не вижу. Ну, и себя, конечно, но я уже вылетела", — отметила она.

Николетта, Надин и Диана из "Холостяка" Фото: коллаж Фокус

Ира объяснила свой выбор тем, что именно эти девушки, по ее убеждению, наиболее подходят Цимбалюку.

Відео дня

"Я и эти девушки — те, кто реально идеально подходят Тарасу. У них крутая харизма, они красивые, умные. Визуально я вижу их рядом с ним", — поделилась она.

Как Ира Пуха относится к своему "вылету"

По словам девушки, она изначально почувствовала симпатию к главному герою, ведь они оба родом из Черкасской области и имеют похожий характер. Однако во втором эпизоде Тарас не вручил ей розу.

Ира не скрывает, что ей было обидно, ведь считает, что актер просто не успел узнать ее поближе.

"Мне кажется, он просто не успел меня узнать", — сказала экс-участница.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, финалистка 13-го сезона Настя Юзьвак рассказала, сколько раз могут снимать одну сцену на проекте.