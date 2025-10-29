Хто може заволодіти серцем Цимбалюка: ексучасниця "Холостяка" назвала ймовірних фіналісток (фото)

Ексучасниця 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Іра Пуха поділилася своїми думками щодо того, хто, на її думку, має найбільші шанси стати обраницею актора Тараса Цимбалюка — головного героя нового сезону. Сама Іра покинула проєкт після 2 епізоду, однак за такий короткий час вже запамяталась глядачам.

Дівчина назвала трьох учасниць, які, на її думку, найкраще підходять Тарасу. Про це пише РБК-Україна.

Хто може стати фіналістками 14 сезону "Холостяка"

Ірина, відома своєю ефектною появою на даху лімузина, покинула проєкт уже після першої церемонії троянд. Попри коротку участь, вона продовжує стежити за шоу та зробила власні висновки щодо можливих фіналісток.

"Я від початку сказала, що це — Ніколєтта, Надін і Діана, яка прийшла останньою. Більше нікого у фіналі не бачу. Ну, і себе, звісно, але я вже вилетіла", — зазначила вона.

Ніколєтта, Надін і Діана з "Холостяка" Фото: колаж Фокус

Іра пояснила свій вибір тим, що саме ці дівчата, на її думку, найбільш пасують Цимбалюку.

"Я і ці дівчата — ті, хто реально ідеально підходять Тарасу. У них крута харизма, вони гарні, розумні. Візуально я бачу їх поруч із ним", — поділилася вона.

Відео дня

Як Іра Пуха ставиться до свого "вильоту"

За словами дівчини, вона від початку відчула симпатію до головного героя, адже вони обидва родом із Черкащини та мають схожий характер. Проте у другому епізоді Тарас не вручив їй троянду.

Іра не приховує, що їй було прикро, адже вважає, що актор просто не встиг дізнатися її ближче.

"Мені здається, він просто не встиг мене пізнати", — сказала ексучасниця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, фіналістка 13-го сезону Настя Юзьвак розповіла, скільки разів можуть знімати одну сцену на проєкті.