"Холостяк" Цимбалюк эмоционально ответил на упреки, что он сбежал из Украины

Украинский актер и главный герой реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк резко отреагировал на слухи о выезде за границу. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" не сдерживал эмоций.

"Главный холостяк страны" возмутился громкими заголовками в СМИ, в которых писали о его выезде из Украины. В Instagram Цимбалюк отметил, что действительно находился за границей, а именно в Болгарии. Впрочем, это была лишь рабочая командировка для съемок нового фильма.

Тарас Цимбалюк выехал из Украины?

Герой "Холостяка" вместе с другими актерами, в частности, Натальей Денисенко, Антониной Хижняк и Анастасией Цимбалару, отправился в солнечную Болгарию, чтобы снять романтическую комедию Алексея Комаровского "Когда ты разведешься?".

Актер подчеркнул, что всегда возвращается обратно в Украину и не нарушал разрешения на выезд за границу. По словам Тараса, информация в сети часто искажена.

"Я уже вернулся в Украину. Собственно, как и предыдущие десятки раз, что выезжал на спектакли и съемки", — написал артист.

Тарас Цимбалюк в Одессе Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Тарас Цимбалюк признался, что как раз вернулся из командировки и уже находится на территории Украины. Он остановился на ночь в Одессе и сказал, что выйдет на вечернюю прогулку по городу.

Тарас Цимбалюк на съемках в Болгарии Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

