Начаты съемки фильма "Когда ты разведешься?": что известно (фото)

Стартовали съемки продолжения успешной романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?" под рабочим названием "Когда ты разведешься?". Режиссером снова стал Алексей Комаровский.

Фокус рассказывает, что известно о продолжении популярной романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Лента стала одной из самых кассовых локальных релизов.

Трейлер фильма "Когда ты выйдешь замуж?"

"Когда ты разведешься?": где и о чем снимают

Местом съемок ромкома стала солнечная Болгария — города на Черном море (в частности Несебир и Созополь) и Украина. По сюжету, герои оказываются в эпицентре приключений и аферы вокруг легендарного бриллианта Хоупа.

Актеры сейчас активно делятся кадрами со съемочной площадки в соцсетях.

Актеры и режиссер фильма "Когда ты разведешься?" Фото: Instagram

Первая часть "Когда ты выйдешь замуж?" собрала более 40 млн грн и привлекла около 240 тысяч зрителей, вошла в список самых кассовых локальных релизов.

В центре новой ленты "Когда ты разведешься?" — не просто комедия о разводе, а о процессе переосмысления, самопознания и начала чего-то нового. Режиссер отмечает: "не о разводе как конце, а о процессе, когда ты начинаешь слышать себя, свое сердце и настоящие желания".

Даты премьеры "Когда ты разведешься?" пока официально не названы (по состоянию на октябрь 2025 года).

Кто в главных ролях "Когда ты разведешься?"

Наталка Денисенко — возвращается в роли одной из ключевых героинь.

Антонина Хижняк — также в составе актеров, которые знакомы зрителю по первой части.

Тарас Цимбалюк — еще один из возвращенных актеров в этом сиквеле.

Анастасия Цимбалару — новая актриса в составе, ее роль пока держат в тайне, но продюсеры говорят, что она "перевернет сюжет".

Иво Араков — болгарский актер, который присоединился к составу.

Антонина Хижняк и Тарас Цимбалюк на съемках Фото: Instagram

Интересно, что фильм "Когда ты выйдешь замуж" попал в топ-10 самых кассовых фильмов 2025 года на 19 рынках Центральной и Восточной Европы. Вероятно, от нового фильма также ожидают успеха в показах.

Производством картины занимается студия UnitedContentHUB совместно с KOMAROVSKYI Films, Одесской киностудией и болгарской Concept Studio.

