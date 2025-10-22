Потерял семью и здоровье: Фединчик заговорил о разводе с Натальей Денисенко

Украинский актер Андрей Фединчик впервые высказался о жизни после развода с Натальей Денисенко. Бывший военный признался, что в один момент потерял и здоровье, и семью.

Фединчик официально завершил отношения с актрисой Натальей Денисенко в мае 2025 года. Впрочем, мужчина не комментировал личную жизнь и только теперь решил рассказать в Instagram, что сейчас происходит в его жизни.

"Когда теряешь одно за другим все самое дорогое — здоровье, семью, близких людей и т.д. — это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты созерцаешь кардинально отличается от того, каким ты себя представлял. Заглядывать в себя настоящего трудно. Начинаешь отводить взгляд в сторону зависимостей, но не помогает, потому что в конце концов ты сам с собой и бежать некуда", — написал актер и показал свои новые фотографии.

Андрей Фединчик Фото: Instagram

В частности, Андрей добавил, что постоянно делает выбор и имеет четкий план на будущее.

"Вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, тем себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто, потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче, потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план, которого я не всегда придерживаюсь", — написал экс-супруг Денисенко.

Развод Денисенко и Фединчика

В начале 2025 года в сети появились реестры с заявлением на развод актерской пары. Истцом была указана именно Денисенко. А рассмотрение дела было запланировано на 8 мая.

Пара прожила в браке восемь лет, а десять — в отношениях. В апреле 2017 года Денисенко и Фединчик поженились. Осенью того же года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

