Втратив сімʼю і здоровʼя: Федінчик заговорив про розлучення з Наталкою Денисенко

Український актор Андрій Федінчик вперше висловився про життя після розлучення з Наталкою Денисенко. Колишній військовий зізнався, що в один момент втратив і здоровʼя, і сімʼю.

Федінчик офіційно завершив стосунки з акторкою Наталкою Денисенко у травні 2025 року. Втім, чоловік не коментував особисте життя і лише тепер вирішив розповісти в Instagram, що наразі відбувається в його житті.

"Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче — здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо — це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той, кого ти споглядаєш кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв. Зазирати в себе справжнього важко. Починаєш відводити погляд в бік залежностей, але не допомагає, бо зрештою ти сам з собою і тікати нікуди", — написав актор та показав свої нові світлини.

Андрій Федінчик Фото: Instagram

Зокрема, Андрій додав, що постійно робить вибір та має чіткий план на майбутнє.

"Зрости до рівня того, ким ти себе уявляєш, тим себе, яким би ти пишався, ніколи не пізно. Це про вибір. Правильний вибір зробити непросто, бо він про працю над собою і ріст. Неправильний зробити легше, бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те, і те. Але в мене є чіткий план, якого я не завжди дотримуюсь", — написав ексчоловік Денисенко.

Розлучення Денисенко та Федінчика

На початку 2025 року в мережі зʼявилися реєстри із заявою на розлучення акторської пари. Позивачем була вказана саме Денисенко. А розгляд справи був запланований на 8 травня.

Пара прожила у шлюбі вісім років, а десять — у стосунках. У квітні 2017 року Денисенко та Федінчик одружилися. Восени того ж року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

