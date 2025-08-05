"Складно і боляче": розлучена Денисенко знялася для Playboy та прокоментувала розрив з Федінчиком

Українська акторка Наталка Денисенко прикрасила серпневу digital-обкладинку Playboy Україна. У свіжому інтерв’ю зірка екрану прокоментувала тему свого розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком, з яким була у стосунках десять років.

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Після місяців обговорень розлучення акторської пари Денисенко для Playboy нарешті прокоментувала розрив. Виявилося, що саме вона стала ініціаторкою змін в особистому житті.

Зірці фільму "Коли ти вийдеш заміж?" це далося складно. Наталка тяжко переживала розрив, адже цілих 10 років перебувала у стосунках із Андрієм та народила йому сина.

"Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам'яті, припинити щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки — неможливо. І в цьому немає драми зовсім, це повага до нашого спільного минулого, а воно було чудовим", — каже Денисенко.

Наталка Денисенко знялася для Playboy Фото: Playboy

Чи підтримує стосунки з колишнім

Наразі знаменитість почувається набагато краще, адже багато працювала над собою. З Федінчиком вона підтримує батьківські стосунки заради спільної дитини.

"І сьогодні намагаюся будувати максимально здорові стосунки з Андрієм — як з людиною, яка була і залишається для мене дуже важливою. Бо навіть якщо ми більше не разом, він — батько мого сина, а це нерозривний зв'язок на все життя", — наголосила акторка.

Наталка Денисенко знялася для Playboy Фото: Playboy

Попри розлучення, Денисенко та Федінчик часом бачаться.

"Ми часто бачимося, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч", — додала акторка.

Наталка Денисенко знялася для Playboy Фото: Playboy

Розлучення Наталки Денисенко

Кілька місяців тому в мережі зʼявилися реєстри із заявою на розлучення акторської пари. Позивачем була вказана саме Денисенко. А розгляд справи був запланований на 8 травня 2025 року.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Пара прожила у шлюбі вісім років, а десять — у стосунках загалом. У квітні 2017 року Денисенко та Федінчик одружилися. Восени того ж року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

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Крім того, Денисенко поділилася враженнями від покупки нового розкішного Mercedes-Benz та розкрила його вартість.