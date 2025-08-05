"Сложно и больно": разведенная Денисенко снялась для Playboy и прокомментировала разрыв с Фединчиком

Украинская актриса Наталка Денисенко украсила августовскую digital-обложку Playboy Украина. В свежем интервью звезда экрана прокомментировала тему своего развода с мужем Андреем Фединчиком, с которым была в отношениях десять лет.

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После месяцев обсуждений развода актерской пары Денисенко для Playboy наконец прокомментировала разрыв. Оказалось, что именно она стала инициаторкой перемен в личной жизни.

Звезде фильма "Когда ты выйдешь замуж?" это далось сложно. Наташа тяжело переживала разрыв, ведь целых 10 лет находилась в отношениях с Андреем и родила ему сына.

"Это чрезвычайно сложно и больно, хоть и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, прекратить что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения — невозможно. И в этом нет драмы вовсе, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", — говорит Денисенко.

Наталка Денисенко снялась для Playboy Фото: Playboy

Поддерживает ли отношения с бывшим

Сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше, ведь много работала над собой. С Фединчиком она поддерживает родительские отношения ради общего ребенка.

"И сегодня стараюсь строить максимально здоровые отношения с Андреем — как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Потому что даже если мы больше не вместе, он — отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь", — подчеркнула актриса.

Наталка Денисенко снялась для Playboy Фото: Playboy

Несмотря на развод, Денисенко и Фединчик иногда видятся.

"Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом", — добавила актриса.

Наталка Денисенко снялась для Playboy Фото: Playboy

Развод Наталки Денисенко

Несколько месяцев назад в сети появились реестры с заявлением на развод актерской пары. Истцом была указана именно Денисенко. А рассмотрение дела было запланировано на 8 мая 2025 года.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Пара прожила в браке восемь лет, а десять — в отношениях в целом. В апреле 2017 года Денисенко и Фединчик поженились. Осенью того же года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Денисенко поделилась впечатлениями от покупки нового роскошного Mercedes-Benz и раскрыла его стоимость.