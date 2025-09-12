Актор-військовий Андрій Федінчик заявив, що більше не повернеться в ЗСУ

Український актор Андрій Федінчик, який мобілізувався на початку повномасштабної війни з РФ, розповів, що більше непридатний до служби. Воїн переніс операцію і повторно пройшов ВЛК.

Актор розповів в Instagram, що дійшов до "кінцевої зупинки на маршруті", який почався з операції та реабілітації. Після цього була ВЛК, а згодом рішення медиків — непридатний до військової служби.

Андрій Федінчик непридатний до служби

Колишній чоловік Наталки Денисенко подякував людям, які допомогли йому під час безкоштовної та професійно зробленої операції та реабілітації. Сєвєродонецька лікарня "ставила на ноги" актора-військового.

Зокрема, Федінчик попросив українців підтримувати військових.

"І звісно велика вдячність командиру і всім, кого зустрів у війську за ці роки служби. За те що навчали і підтримували, честь. Бережи вас Бог. Окреме дякую всім за добрі побажання і слова підтримки. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську, я зсередини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи", — написав актор.

Андрій Федінчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Підписники воїна подякували йому за захист:

"Дякуємо вам та всім нашим захисникам за захист. Низький уклін вам всім. Нехай Господь оберігає та опікується вами та всіма нашими захисниками. Міцного здоров‘я вам та мирного неба нам всім".

"Велика вам шана та подяка, Андрію".

"Андрій, дякуємо! Ви — приклад незламності сили і духу! Нехай все у Вас буде добре в житті!".

Зазначимо, що у 2024 році актор переніс складну операцію. Йому зробили форамінотомію — розширили отвір між хребцями, аби зняти тиск на спинний мозок та нерви, а також встановили титанові пластини в хребет.

