Наталя Денисенко замилувала мережу рідкісним фото з чоловіком, який приїхав з фронту

Сім'я акторів вже два роки живе окремо, через війну в Україні. Федінчик рідко приїжджає з фронту до родини.

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33-річна акторка Наталка Денисенко поділилася із шанувальниками щасливою новиною про приїзд свого чоловіка, який служить в армії. Спільні фото з чоловіком та сином вона опублікувала у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, вчора, 13 грудня, акторка зникла із соціальних мереж, а вже сьогодні розповіла, чому.

Як з’ясувалося, неочікувано додому з фронту приїхав її чоловік, 38-річний актор Андрій Федінчик, з яким вони у шлюбі з 2017 року.

"Друзі, я не пропала. Вчора був дуже хороший день, розкажу чому… І який закінчився печально зранку", — сказала акторка.

Вже згодом вона зізналася, що нарешті побачила чоловіка.

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/

"Головна найкраща новина, що приїхав наш тато. Але… ввечері ми неочікувано дізналися, що зранку він знову виїжджає. Тепер знову не знаємо, коли побачимось. Андрійко так скучив", — сказала Денисенко.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Андрій Федінчик пішов добровольцем захищати Україну на фронті. Весь цей час актор служить далеко від дому, тому рідко бачиться з родиною. Наталка Денисенко зізнається, що дуже сумує за чоловіком і їй дуже його не вистачає, однак вона дуже пишається ним.

Зазначимо, що пара вже шість років у шлюбі і має спільного сина Андрія.

Нагадаємо, Наталка Денисенко показала рідкісні фото чоловіка Андрія, який воює на фронті.