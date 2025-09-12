Актер-военный Андрей Фединчик заявил, что больше не вернется в ВСУ

Украинский актер Андрей Фединчик, который мобилизовался в начале полномасштабной войны с РФ, рассказал, что больше непригоден к службе. Воин перенес операцию и повторно прошел ВВК.

Актер рассказал в Instagram, что дошел до "конечной остановки на маршруте", который начался с операции и реабилитации. После этого была ВВК, а впоследствии решение медиков — непригоден к военной службе.

Андрей Фединчик непригоден к службе

Бывший муж Наталки Денисенко поблагодарил людей, которые помогли ему во время бесплатной и профессионально сделанной операции и реабилитации. Северодонецкая больница "ставила на ноги" актера-военного.

В частности, Фединчик попросил украинцев поддерживать военных.

"И конечно большая благодарность командиру и всем, кого встретил в армии за эти годы службы. За то что учили и поддерживали, честь. Храни вас Бог. Отдельное спасибо всем за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", — написал актер.

Андрей Фединчик Фото: instagram.com/andreyfedinchik/

Подписчики воина поблагодарили его за защиту:

"Спасибо вам и всем нашим защитникам за защиту. Низкий поклон вам всем. Пусть Господь оберегает и опекает вас и всех наших защитников. Крепкого здоровья вам и мирного неба нам всем".

"Большое вам уважение и благодарность, Андрей".

"Андрей, спасибо! Вы — пример несокрушимости силы и духа! Пусть все у Вас будет хорошо в жизни!".

Отметим, что в 2024 году актер перенес сложную операцию. Ему сделали фораминотомию — расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы, а также установили титановые пластины в позвоночник.

