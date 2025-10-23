Розпочато зйомки фільму "Коли ти розлучишся?": що відомо (фото)

Стартували зйомки продовження успішної романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?" під робочою назвою "Коли ти розлучишся?". Режисером знову став Олексій Комаровський.

Фокус розповідає, що відомо про продовження популярної романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Стрічка стала однією з найкасовіших локальних релізів.

Трейлер фільму "Коли ти вийдеш заміж?"

"Коли ти розлучишся?": де та про що знімають

Місцем зйомок ромкому стала сонячна Болгарія — міста на Чорному морі (зокрема Несебир і Созополь) та Україна. За сюжетом, герої опиняються в епіцентрі пригод і афери навколо легендарного діаманта Хоупа.

Актори наразі активно діляться кадрами зі знімального майданчика в соцмережах.

Актори та режисер фільму "Коли ти розлучишся?" Фото: Instagram

Перша частина "Коли ти вийдеш заміж?" зібрала понад 40 млн грн та залучила близько 240 тисяч глядачів, увійшла в список найкасовіших локальних релізів.

У центрі нової стрічки "Коли ти розлучишся?"— не просто комедія про розлучення, а про процес переосмислення, самопізнання і початку чогось нового. Режисер зазначає: "не про розлучення як кінець, а про процес, коли ти починаєш чути себе, своє серце і справжні бажання".

Дати прем’єри "Коли ти розлучишся?" поки що офіційно не названо (станом на жовтень 2025 року).

Хто в головних ролях "Коли ти розлучишся?"

Наталка Денисенко — повертається у ролі однієї з ключових героїнь.

Антоніна Хижняк — також у складі акторів, які знайомі глядачеві за першою частиною.

Тарас Цимбалюк — ще один із повернених акторів в цьому сиквелі.

Анастасія Цимбалару — нова акторка в складі, її роль поки що тримають у таємниці, але продюсери кажуть, що вона "переверне сюжет".

Іво Араков — болгарський актор, який долучився до складу.

Антоніна Хижняк та Тарас Цимбалюк на зйомках Фото: Instagram

Цікаво, що фільм "Коли ти вийдеш заміж" потрапив у топ-10 найкасовіших фільмів 2025 на 19 ринках Центральної та Східної Європи. Ймовірно, від нового фільму також очікують успіху в показах.

Виробництвом картини займається студія UnitedContentHUB спільно з KOMAROVSKYI Films, Одеською кіностудією та болгарською Concept Studio.

