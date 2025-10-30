"Холостяк" Цимбалюк емоційно відповів на закиди, що він втік з України

Український актор та головний герой реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк різко відреагував на чутки про виїзд за кордон. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не стримував емоцій.

"Головний холостяк країни" обурився гучними заголовками в ЗМІ, у яких писали про його виїзд з України. В Instagram Цимбалюк наголосив, що дійсно перебував за кордоном, а саме у Болгарії. Втім, це було лише робоче відрядження для зйомок нового фільму.

Тарас Цимбалюк виїхав з України?

Герой "Холостяка" разом з іншими акторами, зокрема, Наталкою Денисенко, Антоніною Хижняк та Анастасією Цимбалару, вирушив до сонячної Болгарії, аби відзняти романтичу комедію Олексія Комаровського "Коли ти розлучишся?".

Актор наголосив, що завжди повертається назад в Україну і не порушував дозволу на виїзд за кордон. За словами Тараса, інформація в мережі часто перекручена.

"Я вже повернувся в Україну. Власне, як і попередні десятки разів, що виїжджав на вистави і зйомки", — написав артист.

Тарас Цимбалюк в Одесі Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Тарас Цимбалюк зізнався, що якраз повернувся з відрядження та вже перебуває на території України. Він зупинився на ніч в Одесі та сказав, що вийде на вечірню прогулянку містом.

Тарас Цимбалюк на зйомках у Болгарії Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

