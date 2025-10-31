Сразу с тремя: в "Холостяке" показали первое свидание Цимбалюка (фото)

Поддержите нас UA
Тарас Цимбалюк в третьем выпуске холостяка
Тарас Цимбалюк | Фото: СТБ

31 октября в эфир вышел третий эпизод шоу "Холостяк-14". Тарас Цимбалюк поведет девушек на первые свидания и будет испытывать их на искренность.

Фокус рассказывает, что произошло в начале нового выпуска после первой церемонии роз.

Новый выпуск "Холостяка" и первое свидание

"Эта неделя покажет, кто действительно готов на искренность", — сказал ведущий проекта Григорий Решетник.

Между тем Тарас Цимбалюк признался, что часто шутит на первых свиданиях и не может расслабиться.

Также в начале третьего эпизода девушки заселились в свой дом, где шоу будут снимать до самого финала.

Первое свидание сезона будет сразу с тремя девушками — Софией Шамией, Яной Андриенко и Анастасией Половинкиной. В предыдущем эпизоде они не получили розы. Впрочем, и не покинули проект. Цимбалюк пригласил их на свидание, где, вероятно, выберет одну участницу, кому вручит розу.

Актер повел девушек на премьеру своего спектакля.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк
Фото: СТБ

Испытание профессией

Цимбалюк признался, что профессия актера тригерила его бывшую жену. Она ревновала к отношениям на экране, что провоцировало конфликты в семье.

В частности, Анастасия рассказала, что работает в милитари-сфере, а в свободное время становится диджейкой.

Главный герой шоу инсценировал разные ситуации из жизни — будто он уезжает в командировку на год, будто забыл о дне рождения любимой, не был на связи два дня. Тарас смотрел на реакцию девушек.

Кроме того, участницы проекта познакомятся с подругами Цимбалюка: актрисой Натальей Денисенко и певицей Златой Огневич.

холостяк
Участницы "Холостяка" на первом свидании
Фото: СТБ

На первое индивидуальное общение пошла Яна. Тарас спросил, почему она выбрала учительство. Оказалось, что ее вдохновила репетиторка во время учебы в школе.

Кроме того, Яна поделилась личным — 8 лет назад у нее умер папа. У мужчины оборвался тромб.

Кроме того, бывшая девушка "холостяка" Светлана Готочкина высказалась об участии актера в шоу.