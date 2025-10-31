Сразу с тремя: в "Холостяке" показали первое свидание Цимбалюка (фото)

31 октября в эфир вышел третий эпизод шоу "Холостяк-14". Тарас Цимбалюк поведет девушек на первые свидания и будет испытывать их на искренность.

Фокус рассказывает, что произошло в начале нового выпуска после первой церемонии роз.

Новый выпуск "Холостяка" и первое свидание

"Эта неделя покажет, кто действительно готов на искренность", — сказал ведущий проекта Григорий Решетник.

Между тем Тарас Цимбалюк признался, что часто шутит на первых свиданиях и не может расслабиться.

Также в начале третьего эпизода девушки заселились в свой дом, где шоу будут снимать до самого финала.

Первое свидание сезона будет сразу с тремя девушками — Софией Шамией, Яной Андриенко и Анастасией Половинкиной. В предыдущем эпизоде они не получили розы. Впрочем, и не покинули проект. Цимбалюк пригласил их на свидание, где, вероятно, выберет одну участницу, кому вручит розу.

Відео дня

Актер повел девушек на премьеру своего спектакля.

Тарас Цимбалюк Фото: СТБ

Испытание профессией

Цимбалюк признался, что профессия актера тригерила его бывшую жену. Она ревновала к отношениям на экране, что провоцировало конфликты в семье.

В частности, Анастасия рассказала, что работает в милитари-сфере, а в свободное время становится диджейкой.

Главный герой шоу инсценировал разные ситуации из жизни — будто он уезжает в командировку на год, будто забыл о дне рождения любимой, не был на связи два дня. Тарас смотрел на реакцию девушек.

Кроме того, участницы проекта познакомятся с подругами Цимбалюка: актрисой Натальей Денисенко и певицей Златой Огневич.

Участницы "Холостяка" на первом свидании Фото: СТБ

На первое индивидуальное общение пошла Яна. Тарас спросил, почему она выбрала учительство. Оказалось, что ее вдохновила репетиторка во время учебы в школе.

Кроме того, Яна поделилась личным — 8 лет назад у нее умер папа. У мужчины оборвался тромб.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Создатели проекта обещали, что зрители увидят в третьем эпизоде первые свидания сезона — и первые настоящие эмоции.

Экс-участница 14 сезона реалити Ира Пуха поделилась своими мыслями относительно того, кто, по ее мнению, имеет наибольшие шансы стать избранницей Цимбалюка.

Кроме того, бывшая девушка "холостяка" Светлана Готочкина высказалась об участии актера в шоу.