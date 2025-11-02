Учасниця "Холостяка" шокувала деталями біографії: мала проблеми з законом (відео)

Учасниця проєкту "Холостяк" Анастасія Половинкіна під час побачення з Тарасом Цимбалюком розповіла більше деталей про свої заняття. Однак деякі зізнання шокували користувачів мережі.

Під час третього випуску 14 сезону шоу, "холостяк" проводив побачення одразу з трьома дівчатами, де ті розповіли про свої професії та фах, як йдеться в черговій серії проєкту на Youtube.

Під час побачення з "Холостяком" Половинкіна розповіла, що займається грантовими проєктами на озброєння для Сил оборони від Київської ОВА. Дівчина розповіла, що вона загалом має дві роботи.

"В мене є дві роботи: одна — це консультант з грантів при Київській обласній адміністрації. Ми беремо гранти на зброю, а також на бізнеси. Також є напрямок виготовлення зброї", — розповіла дівчина.

Вона додала, що знайшла себе у цій справі та хоче бути надалі дотичною до цього. Половинкіна підкреслила, що вона бачить себе в ролі "Веспер Лінд у реальному житті" (героїня фільму "Казино Рояль" з Бондіани — ред).

Однак учасниця проєкту "Холостяк" випадково обмовилася, що мала проблеми з законом. Деталей про цей епізод учасниця "Холостяка" пообіцяла розповісти згодом.

"Я ще потім розповів, як я в тюрмі сиділа", — з іронією сказала Анастасія Половинкіна.

На офіційній сторінці телеканалу "СТБ" в анкеті учасниці вказано, що дівчина "опинилась за ґратами на 10 діб" за незнання законів іншої країни.

