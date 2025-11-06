"Пришла попиариться": Софию Шамию из "Холостяка" раскритиковали другие участницы — она ответила

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк" София Шамия высказалась относительно критики, которую получила после участия в проекте. Девушка добровольно покинула шоу в третьем эпизоде.

21-летняя модель опубликовала эмоциональные stories в Instagram, где призналась, что столкнулась с волной негатива не только от зрителей, но и от некоторых других участниц.

По словам Софии, ее удивило, что бывшие коллеги по шоу позволили себе неприятные комментарии в ее адрес.

"Я просто не выдерживаю этого... Я не понимаю человеческой тупости, этого стадного эффекта или это просто низкий уровень интеллекта и мне надо с этим смириться. Я увидела комментарии других участниц. Они написали: "Девочка пиарится". Мне так стало смешно с этого, потому что нет никаких доказательств. Окей, я могу вам не нравиться, но у вас должно быть развито критическое мышление. Если кто-то что-то говорит, должны быть доказательства", — отметила она.

Шамия подчеркнула, что на проекте хорошо общалась со всеми участницами, поэтому не ожидала подобных слов.

"Меня эта ситуация настолько вывела. Пишут много хейта, но от одной девушки я этого не ожидала. Я не буду говорить, кто это. Но я о ней везде хорошо говорила. Я подумала, как так можно говорить: "Пришла пиариться"... Хорошо, а ты не пришла пиариться? Девушки, будем немножко умнее или если вы немножко тупенькие, то надо иметь лучшую тактику", — добавила модель.

Также София прокомментировала инцидент с участницей Оксаной, которая ранее упоминала о слухах относительно ее личной жизни. По мнению Шамии, важно оставаться человечными даже в напряженных ситуациях.

"Я помню, как девушка, которая оклеветала меня об отношениях с женатыми мужчинами, улыбалась мне в лицо, когда я плакала. Это говорит только о настолько злом человеке с плохим сердцем. Я бы никогда не улыбалась в ответ на боль человека, даже, если он мне не нравится. Это не по-человечески. Пожалуйста, девушки, развивайте свой интеллект, потому что это все очень плохо", — подчеркнула она.

