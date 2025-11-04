Виноват и ведущий: София Шамия "по секрету" рассказала, почему покинула шоу "Холостяк"

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" София Шамия призналась, что пережила буллинг на проекте. После этого она сама решила покинуть реалити и даже пригрозила судом.

Ангелина Пичик спросила девушку, сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве. "Мне хватает плюс-минус трех тысяч долларов в месяц. Я арендую квартиру", — сказала София.

Почему покинула "Холостяк"

В частности, девушка напомнила, что она "Мисс Украина 2023" и участвовала в "Холостяке".

"Я ушла по собственному желанию. Было очень много буллинга, эйджизма и мизогинии. И если так вам по секрету, многое вырезали. Буллинг продолжался надо мной другими участницами около часа или даже дольше. Но и не только участницами, но и телеведущим, не буду говорить каким. И это все вырезали. Оставили там буквально некоторые фразы. Сделали из меня дуру. Я не обвиняю никого, чтобы мне не прилетел штраф. Я понимаю, что это концепт шоу, но во всем есть пределы. В один момент я поняла: а что я здесь делаю? Я поняла, если меня здесь никто не уважает, ради чего я здесь нахожусь. Я просто решила уйти и не терпеть", — рассказала Шамия.

Відео дня

София Шамия Фото: Instagram

Слухи об отношениях с женатым мужчиной

Также участница реалити вспомнила, что в третьем выпуске была клевета об отношениях Софии с женатым мужчиной.

"Я родилась в мусульманской семье. У меня папа мусульманин, мама — украинка. Мой папа, я не знаю, что бы он со мной сделал, если бы он узнал, что я была в отношениях с женатым мужчиной. Никогда в жизни", — подчеркнула девушка.

В частности, пост о "встретимся в суде" на что-то намекает и касается конкретного человека, который должен понести ответственность за свои слова.

Кроме этого, София призналась, что ей действительно понравился главный герой проекта Тарас Цимбалюк.

"Для меня действительно симпатия была. Он невероятно приятный человек в жизни", — сказала Шамия.

Знакомство Софии и Тараса Фото: СТБ

Напомним, Фокус ранее писал, что:

София Шамия скандально покинула проект еще до завершения третьего выпуска и традиционной церемонии вручения роз.

31 октября в "Холостяке" показали первое свидание Цимбалюка сразу с тремя девушками.

Кроме того, "Мисс Украина 2023" призналась, что ей очень понравился главный герой проекта Тарас Цимбалюк.