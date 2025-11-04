Винний і ведучий: Софія Шамія "по секрету" розповіла, чому покинула шоу "Холостяк"

Учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Софія Шамія зізналася, що пережила булінг на проєкті. Після цього вона сама вирішила покинути реаліті та навіть пригрозила судом.

Ангеліна Пичик запитала дівчину, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. "Мені вистачає плюс-мінус трьох тисяч доларів на місяць. Я орендую квартиру", — сказала Софія.

Чому покинула "Холостяк"

Зокрема, дівчина нагадала, що вона "Міс Україна 2023" та брала участь у "Холостяку".

"Я пішла за власним бажанням. Було дуже багато булінгу, ейджизму та мізогінії. І якщо так вам по секрету, багато чого вирізали. Булінг тривав наді мною іншими учасницями близько години або навіть довше. А й не тільки учасницями, але й телеведучим, не буду казати яким. І це все вирізали. Залишили там бувально деякі фрази. Зробили з мене дурепу. Я не звинувачую нікого, щоб мені не прилетів штраф. Я розумію, що це концепт шоу, але у всьому є межі. В один момент я зрозуміла: а що я тут роблю? Я зрозуміла, якщо мене тут ніхто не поважає, заради чого я тут знаходжуся. Я просто вирішила піти і не терпіти", — розповіла Шамія.

Відео дня

Софія Шамія Фото: Instagram

Чутки про стосунки з одруженим чоловіком

Також учасниця реаліті пригадала, що в третьому випуску були наклепи про стосунки Софії з одруженим чоловіком.

"Я народилася в мусульманській родині. В мене тато мусульманин, мама — українка. Мій тато, я не знаю, що б він зі мною зробив, якби він дізнався, що я була в стосунках з одруженим чоловіком. Ніколи в житті", — наголосила дівчина.

Зокрема, допис про "зустрінемось у суді" на щось натякає і стосується конкретної людини, яка повинна понести відповідальність за свої слова.

Окрім цього, Софія зізналася, що їй справді сподобався головний герой проєкту Тарас Цимбалюк.

"Для мене дійсно симпатія була. Він неймовірно приємний чоловік у житті", — сказала Шамія.

Знайомство Софії та Тараса Фото: СТБ

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Софія Шамія скандально покинула проєкт ще до завершення третього випуску і традиційної церемонії вручення троянд.

31 жовтня у "Холостяку" показали перше побачення Цимбалюка одразу з трьома дівчатами.

Крім того, "Міс Україна 2023" зізналася, що їй дуже сподобався головний герой проєкту Тарас Цимбалюк.