"Прийшла попіаритись": Софію Шамію з "Холостяка" розкритикували інші учасниці – вона відповіла

Колишня учасниця романтичного реаліті "Холостяк" Софія Шамія висловилася щодо критики, яку отримала після участі в проєкті. Дівчина добровільно залишила шоу у третьому епізоді.

21-річна модель опублікувала емоційні stories в Instagram, де зізналася, що зіткнулася з хвилею негативу не лише від глядачів, а й від деяких інших учасниць.

За словами Софії, її здивувало, що колишні колеги по шоу дозволили собі неприємні коментарі на її адресу.

"Я просто не витримую цього… Я не розумію людської тупості, цього стадного ефекту або це просто низький рівень інтелекту і мені треба з цим змиритися. Я побачила коментарі інших учасниць. Вони написали: "Дівчинка піариться". Мені так стало смішно з цього, тому що немає ніяких доказів. Окей, я можу вам не подобатися, але у вас має бути розвинене критичне мислення. Якщо хтось щось каже, повинні бути докази", — зазначила вона.

Шамія підкреслила, що на проєкті добре спілкувалася з усіма учасницями, тому не очікувала подібних слів.

"Мене ця ситуація настільки вивела. Пишуть багато хейту, але від однієї дівчини я цього не очікувала. Я не буду казати, хто це. Але я про неї всюди добре казала. Я подумала, як так можна казати: "Прийшла піаритись"… Добре, а чи ти не прийшла піаритись? Дівчата, будьмо трошки розумнішими або якщо ви трошки тупенькі, то треба мати кращу тактику", — додала модель.

Також Софія прокоментувала інцидент із учасницею Оксаною, яка раніше згадувала про чутки щодо її особистого життя. На думку Шамії, важливо залишатися людяними навіть у напружених ситуаціях.

"Я пам'ятаю, як дівчина, яка зробила щодо мене наклеп про стосунки з одруженими чоловіками, посміхалася мені в обличчя, коли я плакала. Це говорить тільки про настільки злу людину з поганим серцем. Я б ніколи не посміхалася у відповідь на біль людини, навіть, якщо вона мені не подобається. Це не по-людськи. Будь ласка, дівчата, розвивайте свій інтелект, тому що це все дуже погано", — наголосила вона.

