Головні холостяки країни: якими були герої романтичного шоу у попередніх сезонах і де вони зараз

Хореограф, фотограф, футболіст і навіть нащадок династії. Такими були учасники шоу "Холостяк" минулих років. У цьому матеріалі розповідаємо про всіх героїв цього проєкту.

В Україні триває 14-й сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головним учасником став актор Тарас Цимбалюк. Фокус пропонує пригадати, якими були головні герої попередніх сезонів та чим вони зараз займаються.

1 сезон — Максим Чмерковський

У 2011 році хореограф Максим Чмерковський дебютував у проєкті та обрав Олександру Шульгіну. Стосунки тривали кілька місяців, після чого він повернувся до США. Подальша його доля: у 2016-му Чмерковський одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Пара вже має двох синів, а нещодавно — й третього, якого назвали Мілан Максим Чмерковський.

Максим Чмерковський Фото: з відкритих джерел

2 сезон — Френсіс Метью

У 2012 році фотограф, нащадок династії Романових, Френсіс Метью підкорив українську аудиторію. Він обрав у фіналі Олену Ряснову, переїхавши в Україну заради неї, але їхня пара протривала лише близько півроку. Сьогодні Метью працює як персональний тренер і нутриціолог, а особисте життя тримає за сімома замками.

Відео дня

Френсіс Метью Фото: з відкритих джерел

3 сезон — Андрій Іскорнєв

Цей сезон став одним із найрезонансніших. Пластичний хірург Іскорнєв у фіналі обрав Аню Козир, проте згодом з’явилася інформація, що інша учасниця, Яна Станішевська, нібито завагітніла від нього — і, на жаль, втратила дитину. Після шоу Андрій мав стосунки з Іриною Скориковою (теж учасницею проєкту), але пара розійшлася через рік. Нині він мешкає у Каліфорнії без публічного партнера.

Андрій Іскорнєв Фото: з відкритих джерел

4 сезон — Костянтин Євтушенко

Цей учасник здивував глядачів тим, що під час зйомок не поцілував жодну з учасниць. Виявилося, що до проєкту він вже мав наречену. Хоч у фіналі він обрав Анну Селюкову — стосунки з нею не були серйозними. Врешті-решт у 2014 році Євтушенко одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською, і сім’я виховує двох синів та доньку.

Костянтин Євтушенко Фото: з відкритих джерел

5 сезон — Сергій Мельник

Футболіст Сергій Мельник сподобався аудиторії своєю відкритістю та щирістю. У шоу він обрав Марину Кліщук, але їхні стосунки тривали лише кілька місяців. Після шоу Мельник узяв участь у танцювальному проєкті "Танці із зірками" з Анною Різатдіновою — проте роман так і не вийшов за рамки дружби. Наразі, ймовірно, спортсмен має інше особисте життя.

Сергій Мельник Фото: з відкритих джерел

6 сезон — Іраклі Макацарія

Грузинський учасник Макацарія став фаворитом багатьох українок. У фіналі він обрав Олену Лесик — їхні стосунки протривали лише 9 місяців, ініціатором розриву була вона. У 2021 році Іраклі оголосив про знайдення "кохання всього життя" і згодом одружився з грузинкою Лізою Чичуа, яка молодша за нього на 17 років. У 2022-му в пари народився син Георгій, а на початку цього року — донька Ніна.

Іраклі Макацарія Фото: з відкритих джерел

7 сезон — Дмитро Черкасов

Плавець Дмитро Черкасов у шоу зупинив свій вибір на Ліді Немченко, але стосунки не склались. У 2017 році він познайомився з Олександрою, яка вже мала сина. Через рік після весілля народився син Марк. Пізніше у родині стався викидень — це майже призвело до розлучення. Сім’я публічно брала участь у проєкті "Супермама", де поділилась досвідом.

Дмитро Черкасов Фото: з відкритих джерел

8 сезон — Рожден Анусі

Про цього героя шоу відомо не так багато. У фіналі обраницею стала Іванна Гончарук, але їхній союз не витримав випробувань. Співак радше за все веде приватне життя і не поширює інформацію про побут чи стосунки.

Рожден Анусі Фото: з відкритих джерел

9 сезон — Нікіта Добринін

Телеведучий Нікіта Добринін — перший з "Холостяків", хто одружився з учасницею проєкту: після шоу він пов’язав життя з Дашею Квітковою, у пари народився син Лев. Проте минулого року вони офіційно розлучились.

Нікіта Добринін Фото: з відкритих джерел

10 сезон — Максим Михайлюк

Пілот Максим Михайлюк був героєм десятого сезону. У фіналі він обрав Дашу Ульянову, але незабаром зізнався, що мав інтимний зв’язок з іншою учасницею — і Даша не змогла це пережити. Згодом він знайшов нову партнерку — модель Дашу Хлистун, з якою в них народилися донька Аріана та син Димитрій. Припускають, що пара зараз мешкає в США.

Максим Михайлюк Фото: з відкритих джерел

11 сезон — Михайло Заливако

Бізнесмен Михайло Заливако у шоу обрав Анну Богдан. Після проєкту вони мешкали разом — але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхні стосунки завершились. Причини не афішують.

Михайло Заливако Фото: з відкритих джерел

12 сезон — Алекс Топольський

Підприємець Алекс Топольський у фіналі подарував обручку 24-річній моделі Катерині Лозовицькій. Пара спробувала будувати стосунки, але до повномасштабної війни розійшлася. Алекс наразі мешкає за кордоном.

Алекс Топольський Фото: з відкритих джерел

13 сезон — Олександр Терен

Військовий ветеран, який втратив кінцівки під час бойових дій, прийшов у шоу шукати кохання. У фіналі він обрав Інну Бєлєнь, але і цей союз не витримав — у лютому цього року стало відомо про їхній розрив. Сам Олександр в інтерв’ю зізнався, що насправді жодна з учасниць йому не сподобалась повністю, але через формат шоу він змушений був обрати переможницю, а рішення приймалось не ним самим.

Олександр Терен Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Софія Шамія зізналася, що пережила булінг на проєкті. Після цього вона сама вирішила покинути реаліті та навіть пригрозила судом.

Інші героїня шокувала деталями біографії: мала проблеми з законом.

Крім того, Цимбалюк емоційно відповів на закиди, що він втік з України