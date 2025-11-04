Главные холостяки страны: какими были герои романтического шоу в предыдущих сезонах и где они сейчас

Хореограф, фотограф, футболист и даже потомок династии. Такими были участники шоу "Холостяк" прошлых лет. В этом материале рассказываем обо всех героях этого проекта.

В Украине продолжается 14-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным участником стал актер Тарас Цимбалюк. Фокус предлагает вспомнить, какими были главные герои предыдущих сезонов и чем они сейчас занимаются.

1 сезон — Максим Чмерковский

В 2011 году хореограф Максим Чмерковский дебютировал в проекте и выбрал Александру Шульгину. Отношения длились несколько месяцев, после чего он вернулся в США. Дальнейшая его судьба: в 2016-м Чмерковский женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд. Пара уже имеет двух сыновей, а недавно — и третьего, которого назвали Милан Максим Чмерковский.

Максим Чмерковский Фото: из открытых источников

2 сезон — Фрэнсис Мэтью

В 2012 году фотограф, потомок династии Романовых, Фрэнсис Мэтью покорил украинскую аудиторию. Он выбрал в финале Елену Ряснову, переехав в Украину ради нее, но их пара продлилась всего около полугода. Сегодня Мэтью работает как персональный тренер и нутрициолог, а личную жизнь держит за семью замками.

Фрэнсис Мэтью Фото: из открытых источников

3 сезон — Андрей Искорнев

Этот сезон стал одним из самых резонансных. Пластический хирург Искорнев в финале выбрал Аню Козырь, однако впоследствии появилась информация, что другая участница, Яна Станишевская, якобы забеременела от него — и, к сожалению, потеряла ребенка. После шоу Андрей имел отношения с Ириной Скориковой (тоже участницей проекта), но пара разошлась через год. Сейчас он живет в Калифорнии без публичного партнера.

Андрей Искорнев Фото: из открытых источников

4 сезон — Константин Евтушенко

Этот участник удивил зрителей тем, что во время съемок не поцеловал ни одну из участниц. Оказалось, что до проекта у него уже была невеста. Хотя в финале он выбрал Анну Селюкову — отношения с ней не были серьезными. В конце концов в 2014 году Евтушенко женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской, и семья воспитывает двух сыновей и дочь.

Константин Евтушенко Фото: из открытых источников

5 сезон — Сергей Мельник

Футболист Сергей Мельник понравился аудитории своей открытостью и искренностью. В шоу он выбрал Марину Клищук, но их отношения продлились всего несколько месяцев. После шоу Мельник принял участие в танцевальном проекте "Танцы со звездами" с Анной Ризатдиновой — однако роман так и не вышел за рамки дружбы. Сейчас, вероятно, спортсмен имеет другую личную жизнь.

Сергей Мельник Фото: из открытых источников

6 сезон — Иракли Макацария

Грузинский участник Макацария стал фаворитом многих украинок. В финале он выбрал Елену Лесик — их отношения продлились всего 9 месяцев, инициатором разрыва была она. В 2021 году Иракли объявил о нахождении "любви всей жизни" и впоследствии женился на грузинке Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. В 2022-м у пары родился сын Георгий, а в начале этого года — дочь Нина.

Иракли Макацария Фото: из открытых источников

7 сезон — Дмитрий Черкасов

Пловец Дмитрий Черкасов в шоу остановил свой выбор на Лиде Немченко, но отношения не сложились. В 2017 году он познакомился с Александрой, которая уже имела сына. Через год после свадьбы родился сын Марк. Позже в семье произошел выкидыш — это почти привело к разводу. Семья публично участвовала в проекте "Супермама", где поделилась опытом.

Дмитрий Черкасов Фото: из открытых источников

8 сезон — Рожден Ануси

Об этом герое шоу известно не так много. В финале избранницей стала Иванна Гончарук, но их союз не выдержал испытаний. Певец скорее всего ведет частную жизнь и не распространяет информацию о быте или отношениях.

Рожден Ануси Фото: из открытых источников

9 сезон — Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин — первый из "Холостяков", кто женился на участнице проекта: после шоу он связал жизнь с Дашей Квитковой, у пары родился сын Лев. Однако в прошлом году они официально развелись.

Никита Добрынин Фото: из открытых источников

10 сезон — Максим Михайлюк

Пилот Максим Михайлюк был героем десятого сезона. В финале он выбрал Дашу Ульянову, но вскоре признался, что имел интимную связь с другой участницей — и Даша не смогла это пережить. Впоследствии он нашел новую партнершу — модель Дашу Хлыстун, с которой у них родились дочь Ариана и сын Димитрий. Предполагают, что пара сейчас живет в США.

Максим Михайлюк Фото: из открытых источников

11 сезон — Михаил Заливако

Бизнесмен Михаил Заливако в шоу выбрал Анну Богдан. После проекта они жили вместе — но после полномасштабного вторжения России в Украину их отношения завершились. Причины не афишируют.

Михаил Заливако Фото: из открытых источников

12 сезон — Алекс Топольский

Предприниматель Алекс Топольский в финале подарил кольцо 24-летней модели Екатерине Лозовицкой. Пара попыталась строить отношения, но до полномасштабной войны разошлась. Алекс сейчас живет за границей.

Алекс Топольский Фото: из открытых источников

13 сезон — Александр Терен

Военный ветеран, который потерял конечности во время боевых действий, пришел в шоу искать любовь. В финале он выбрал Инну Белень, но и этот союз не выдержал — в феврале этого года стало известно об их разрыве. Сам Александр в интервью признался, что на самом деле ни одна из участниц ему не понравилась полностью, но из-за формата шоу он вынужден был выбрать победительницу, а решение принималось не им самим.

Александр Терен Фото: из открытых источников

