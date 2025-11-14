Підтримайте нас RU
Новий випуск "Холостяка": деталі перших побачень Цимбалюка (фото)

новий випуск холостяка
Тарас Цимбалюк | Фото: СТБ

У новому, п’ятому випуску романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ герої вирушили в мальовничі Карпати. Втім, на них чекав не готель у Буковелі, а намети серед лісу, багаття і гірське повітря.

Дівчата спочатку приїхали до Буковелю, проте це не остаточна точка. Вони вирушили в гори, де житимуть з Тарасом у наметовому містечку. Про це пише пресслужба СТБ.

Новий випуск "Холостяка"

Дівчатам дали буквально кілька хвилин, щоб вони зібрати все необхідне у рюкзаки.

"Ми приїхали в Карпати, одне із місць моєї сили. Тому я хочу запросити дівчат у наметове містечко, яке я сам для них зроблю. Красиве місце, вогнище – таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту", — сказав Тарас Цимбалюк.

холостяк
Новий випуск "Холостяка"
Фото: СТБ

Перші побачення

На перше побачення в Карпатах з Тарасом відправляться одразу три дівчини. Актор приготував для них сходження на гору Синяк.

Відео дня

Друге побачення буде з двома дівчатами, а одна з них може не повернутися назад до табору. Вони здійснять сплав гірською річкою.

А тиждень закінчиться жіночим клубом — майстер-клас з плетіння вінків, які стануть частиною особливої церемонії троянд.

холостяк
Пʼятий випуск "Холостяка"
Фото: СТБ

Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?

  • У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.
  • Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.
  • Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).
  • На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).
  • На сайті Телепортал — у зручний для вас час.

