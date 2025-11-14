Новий випуск "Холостяка": деталі перших побачень Цимбалюка (фото)

У новому, п’ятому випуску романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ герої вирушили в мальовничі Карпати. Втім, на них чекав не готель у Буковелі, а намети серед лісу, багаття і гірське повітря.

Дівчата спочатку приїхали до Буковелю, проте це не остаточна точка. Вони вирушили в гори, де житимуть з Тарасом у наметовому містечку. Про це пише пресслужба СТБ.

Новий випуск "Холостяка"

Дівчатам дали буквально кілька хвилин, щоб вони зібрати все необхідне у рюкзаки.

"Ми приїхали в Карпати, одне із місць моєї сили. Тому я хочу запросити дівчат у наметове містечко, яке я сам для них зроблю. Красиве місце, вогнище – таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту", — сказав Тарас Цимбалюк.

Новий випуск "Холостяка" Фото: СТБ

Перші побачення

На перше побачення в Карпатах з Тарасом відправляться одразу три дівчини. Актор приготував для них сходження на гору Синяк.

Друге побачення буде з двома дівчатами, а одна з них може не повернутися назад до табору. Вони здійснять сплав гірською річкою.

А тиждень закінчиться жіночим клубом — майстер-клас з плетіння вінків, які стануть частиною особливої церемонії троянд.

Пʼятий випуск "Холостяка" Фото: СТБ

Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?

У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.

Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.

Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).

На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).

На сайті Телепортал — у зручний для вас час.

