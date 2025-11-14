Новий випуск "Холостяка": деталі перших побачень Цимбалюка (фото)
У новому, п’ятому випуску романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ герої вирушили в мальовничі Карпати. Втім, на них чекав не готель у Буковелі, а намети серед лісу, багаття і гірське повітря.
Дівчата спочатку приїхали до Буковелю, проте це не остаточна точка. Вони вирушили в гори, де житимуть з Тарасом у наметовому містечку. Про це пише пресслужба СТБ.
Новий випуск "Холостяка"
Дівчатам дали буквально кілька хвилин, щоб вони зібрати все необхідне у рюкзаки.
"Ми приїхали в Карпати, одне із місць моєї сили. Тому я хочу запросити дівчат у наметове містечко, яке я сам для них зроблю. Красиве місце, вогнище – таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту", — сказав Тарас Цимбалюк.
Перші побачення
На перше побачення в Карпатах з Тарасом відправляться одразу три дівчини. Актор приготував для них сходження на гору Синяк.
Друге побачення буде з двома дівчатами, а одна з них може не повернутися назад до табору. Вони здійснять сплав гірською річкою.
А тиждень закінчиться жіночим клубом — майстер-клас з плетіння вінків, які стануть частиною особливої церемонії троянд.
Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?
- У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.
- Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.
- Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).
- На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).
- На сайті Телепортал — у зручний для вас час.
