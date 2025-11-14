Новый выпуск "Холостяка": детали первых свиданий Цимбалюка (фото)

В новом, пятом выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ герои отправились в живописные Карпаты. Впрочем, их ждал не отель в Буковеле, а палатки среди леса, костер и горный воздух.

Девушки сначала приехали в Буковель, однако это не окончательная точка. Они отправились в горы, где будут жить с Тарасом в палаточном городке. Об этом пишет пресс-служба СТБ.

Новый выпуск "Холостяка"

Девушкам дали буквально несколько минут, чтобы они собрать все необходимое в рюкзаки.

"Мы приехали в Карпаты, одно из мест моей силы. Поэтому я хочу пригласить девушек в палаточный городок, который я сам для них сделаю. Красивое место, костер — такую романтику я хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда немного выходят из зоны комфорта", — сказал Тарас Цимбалюк.

Новый выпуск "Холостяка" Фото: СТБ

Первые свидания

На первое свидание в Карпатах с Тарасом отправятся сразу три девушки. Актер приготовил для них восхождение на гору Синяк.

Второе свидание будет с двумя девушками, а одна из них может не вернуться обратно в лагерь. Они совершат сплав по горной реке.

А неделя закончится женским клубом — мастер-класс по плетению венков, которые станут частью особой церемонии роз.

Пятый выпуск "Холостяка" Фото: СТБ

Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?

В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.

Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.

Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).

На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).

На сайте Телепортал — в удобное для вас время.

