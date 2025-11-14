Новый выпуск "Холостяка": детали первых свиданий Цимбалюка (фото)
В новом, пятом выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ герои отправились в живописные Карпаты. Впрочем, их ждал не отель в Буковеле, а палатки среди леса, костер и горный воздух.
Девушки сначала приехали в Буковель, однако это не окончательная точка. Они отправились в горы, где будут жить с Тарасом в палаточном городке. Об этом пишет пресс-служба СТБ.
Новый выпуск "Холостяка"
Девушкам дали буквально несколько минут, чтобы они собрать все необходимое в рюкзаки.
"Мы приехали в Карпаты, одно из мест моей силы. Поэтому я хочу пригласить девушек в палаточный городок, который я сам для них сделаю. Красивое место, костер — такую романтику я хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда немного выходят из зоны комфорта", — сказал Тарас Цимбалюк.
Первые свидания
На первое свидание в Карпатах с Тарасом отправятся сразу три девушки. Актер приготовил для них восхождение на гору Синяк.
Второе свидание будет с двумя девушками, а одна из них может не вернуться обратно в лагерь. Они совершат сплав по горной реке.
А неделя закончится женским клубом — мастер-класс по плетению венков, которые станут частью особой церемонии роз.
Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?
- В прямом эфире на телеканале СТБ — каждую пятницу в 19:00.
- Онлайн на официальном сайте СТБ (stb.ua) — после эфира выпуски должны появляться для просмотра.
- Также эпизод впоследствии будет доступен на YouTube (каждый четверг, через шесть дней после телеэфира).
- На ряде украинских стриминговых сервисов (Киевстар ТВ, SWEET.TV).
- На сайте Телепортал — в удобное для вас время.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Диана Зотова из "Холостяка" отреагировала на слухи о ее женитьбе.
- Наталка Денисенко заявила, что на "Холостяк" пришла копия бывшей Цимбалюка.
Кроме того, Меловин в комментарии Фокусу прокомментировал обвинения телеканала СТБ в нарушении авторских прав.