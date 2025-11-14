"Они не одни": Melovin объяснил, зачем использовал стиль "Холостяка" и нарушил авторское право

Меловин (Константин Бочаров) прокомментировал обвинения телеканала СТБ в нарушении авторских прав и заявил, что его провокационный постер был попыткой привлечь внимание к теме видимости бисексуальных людей. Артист подчеркнул, что этот шаг был не рекламой, а общественным месседжем.

В комментарии Фокусу певец объяснил, что как артист и продюсер, который первым публично признался в своей бисексуальности, он давно видит, насколько обществу не хватает честных разговоров об идентичности и выборе быть собой. Меловин рассказал, что использовал стиль постера "Холостяка", чтобы привлечь внимание к людям, которых часто не замечают, а не для того, чтобы воспользоваться чужим брендом.

"Когда я сделал этот постер, моя цель была не использовать чей-то бренд, а обратить внимание на тех, кого у нас часто не хотят замечать. Мне важно, чтобы эти люди наконец увидели: они не одни", — сказал Меловин.

Відео дня

Melovin хотел поддержать бисексуальных людей

По его словам, реакция общества доказала, что аудитория готова к таким темам. Он также признал нарушение авторских прав, но отметил, что для него важнее поддержка тех, кто боится открыто говорить о своей идентичности.

"Если мой шаг смог запустить более широкий разговор — значит, он был нужен. Я всегда стою на стороне свободы, равенства и права человека быть собой без страха. Да, я нарушил права на интеллектуальную собственность. Арестуйте меня", — отметил певец.

Артист добавил, что его поступок был попыткой запустить более широкую общественную дискуссию. Он подчеркнул, что всегда стоит на стороне свободы, равенства и права человека быть собой без страха, а позволяя свободно использовать его имя и логотип, хочет показать: его личность от этого не пострадает, а другим это может помочь.

СТБ обвинил Меловина в нарушении авторских прав

Певец опубликовал в соцсетях постер в стиле популярного шоу "Холостяк" вместе с рекламой своих концертов в рамках всеукраинского тура. Из-за этого телеканал СТБ обвинил артиста в нарушении авторских прав.

Речь идет о постере с надписью: "Впервые бисексуальный сезон. Холостяк, 15 сезон". На изображении также были логотипы шоу и телеканала СТБ. Следующим снимком в подборке стала афиша с датами концертов певца.

Меловина обвинили в нарушении авторских прав Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

13 ноября у Меловина вышел клип на песню "Ветер" в коллаборации с юной певицей LEONA.

Константин Бочаров лег в больницу и напугал поклонников своим состоянием, однако многие украинцы возмутились этой историей.

Кроме того, артист объяснил, почему голосовал за скандального участника Евровидения-2025 с российским следом.