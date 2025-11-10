"Впервые бисексуальный сезон Холостяка": СТБ обвинил Melovin в нарушении авторских прав (фото)

Певец опубликовал в соцсетях постер в стиле популярного шоу "Холостяк", чтобы прорекламировать свои концерты в рамках всеукраинского тура. Из-за этого телеканал СТБ обвинил артиста в нарушении авторских прав.

В своем Instagram Melovin поделился постером с надписью: "Впервые бисексуальный сезон. Холостяк, 15 сезон". На изображении также были логотипы шоу и телеканала СТБ. Следующим снимком в подборке стала афиша с датами концертов певца.

Меловина обвинили в нарушении авторских прав Фото: Instagram

Реакции телеканала СТБ

СТБ отреагировал на публикацию и обратился к Melovin с замечанием: "Что по использованию чужих логотипов без разрешения для продвижения собственного бренда? Вы же артист, Мел, вы же прекрасно знаете, что такое нарушение авторских прав".

СТБ написало комментарий Меловину Фото: Instagram

Сам Melovin пока не комментировал обвинения телеканала. Фокус обратился за комментарием к представителю певца. Как только поступит ответ, он будет опубликован.

Реакции людей

Некоторые люди отреагировали положительно на юмор:

"Единственный сезон, который я согласна смотреть";

"Я уже вижу рейтинги";

"Вот это будет движ".

Также есть те, кто осудил комментарий СТБ, мол, телеканал так отреагировал, потому что "Меловин бисексуальный":

"Вы испугались слова бисексуальный? Вдруг людям действительно интересен такой проект? Подняли вам актив и продвинули как раз ваш бренд, бесплатная реклама. И вообще, это шутка";

"Такое впечатление, что у вас SMM-щиком работает 13-летний дебил или забагованный ИИ. Что это за тон вместо профессионального комментария? Что это за ошибки?".

