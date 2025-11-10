"Впервые бисексуальный сезон Холостяка": СТБ обвинил Melovin в нарушении авторских прав (фото)
Певец опубликовал в соцсетях постер в стиле популярного шоу "Холостяк", чтобы прорекламировать свои концерты в рамках всеукраинского тура. Из-за этого телеканал СТБ обвинил артиста в нарушении авторских прав.
В своем Instagram Melovin поделился постером с надписью: "Впервые бисексуальный сезон. Холостяк, 15 сезон". На изображении также были логотипы шоу и телеканала СТБ. Следующим снимком в подборке стала афиша с датами концертов певца.
Реакции телеканала СТБ
СТБ отреагировал на публикацию и обратился к Melovin с замечанием: "Что по использованию чужих логотипов без разрешения для продвижения собственного бренда? Вы же артист, Мел, вы же прекрасно знаете, что такое нарушение авторских прав".
Сам Melovin пока не комментировал обвинения телеканала. Фокус обратился за комментарием к представителю певца. Как только поступит ответ, он будет опубликован.
Реакции людей
Некоторые люди отреагировали положительно на юмор:
- "Единственный сезон, который я согласна смотреть";
- "Я уже вижу рейтинги";
- "Вот это будет движ".
Также есть те, кто осудил комментарий СТБ, мол, телеканал так отреагировал, потому что "Меловин бисексуальный":
- "Вы испугались слова бисексуальный? Вдруг людям действительно интересен такой проект? Подняли вам актив и продвинули как раз ваш бренд, бесплатная реклама. И вообще, это шутка";
- "Такое впечатление, что у вас SMM-щиком работает 13-летний дебил или забагованный ИИ. Что это за тон вместо профессионального комментария? Что это за ошибки?".
