Melovin якобы "отмазали" от службы: у певца отреагировали (видео)

Украинский блогер Богдан Беспалов обвинил певца Melovin (Константин Бочаров) в том, что того якобы "отмазали" от службы в армии. А история с лечением была выдумкой, чтобы отвлечь внимание.

По словам Беспалова, объявив со сцены о своей мобилизации, звезда Евровидения "подставил" всех причастных. "Я думаю, все помнят, как Melovin разыграл целую драму вокруг своего пребывания в больнице, типа "сорвался", типа "не смог". А на самом деле это была театрализованная история для того, чтобы отвлечь внимание от всеобщего хейта в связи с его так называемой службой", — заявил блогер.

Богдан Беспалов обвинил Melovin в том, что его "отмазали" от службы

Melovin отмазали от службы?

Беспалов отметил, что задачей артиста было просто молчать, но тот решил публично объявить о мобилизации, чем подставил других.

"Тебя отмазали, вообще не осуждаю. Тебе помогли спасти свою ж*пу, чтобы ты мог спокойно передвигаться по городам Украины, гастролировать, выезжать, если нужно, и не иметь проблем с ТЦК. Единственная твоя задача была — просто молчать, не светиться и помогать закрывать сборы. Это, мягко говоря, лояльные условия. Потому что на сегодняшний день чтобы отмазаться, нужно платить такие деньги, которые я в руках даже не держал. Это стоит сумасшедших купюр. Конечно же, внутренняя звезда Melovin не позволила смириться с непубличностью, и он заявил на одном из концертов, что он теперь "служит", подставив абсолютно всех в этой истории", — сказал Беспалов.

По словам блогера, фанаты звезды Евровидения не знают о его токсичности и абьюзивности.

Более того, Беспалов заявил, что Бочаров использует фан-базу по максимуму, монетизируя практически все: "У Кости очень большая любовь к деньгам. И он не может от них отказаться".

Реакция Melovin

Фокус обратился за комментарием к команде артиста.

"Мы не комментируем "заявления" и "комментарии" людей, которые распространяют ложную и не подтвержденную информацию. Мы комментируем только профессиональные издания, проверенные временем и достоинством. Таким мы считаем и вас. Но для того, чтобы что-то опровергнуть или подтвердить, нам надо владеть тоже этой информацией", — отметила представительница певца.

