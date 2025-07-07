"Честь формы теплых мест": Безуглая иронично отреагировала на мобилизацию MELOVIN

Украинский артист MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) во время концерта 6 июля объявил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины и "несет музыкальную службу" в ансамбле. Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила певца в том, что он служит на "теплом месте".

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Сообщение нардеп опубликовала в своем аккаунте в Telegram. Депутат также вспомнила свой конфликт с солистом группы "Антитела" и бывшим добровольцем Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Тарасом Тополей, которого обвиняла в "фейковой" мобилизации.

Безуглая критически прокомментировала заявление MELOVIN о мобилизации в ГПСУ Фото: скриншот

"Вот почему он/она поддерживал/ла Тополю. Музыкальный фронт! Честь формы теплых мест!" — написала Марьяна Безуглая.

На момент публикации новости MELOVIN не комментировал сообщение народного депутата о его службе в ГПСУ.

MELOVIN мобилизовался: детали

MELOVIN заявил, что мобилизовался в ряды Сил обороны Украины, во время концерта в Киеве 6 июля. Он сообщил, что "несет свою службу, но музыкальную" с ансамблем Государственной пограничной службы Украины. Он также поблагодарил участников ансамбля, которые в тот вечер выступали с ним на сцене. Когда именно певец присоединился к ансамблю — неизвестно.

Ранее MELOVIN резко отреагировал на слова Марьяны Безуглой, которая назвала "кармой" смерть украинца под завалами после российского массированного обстрела из-за того, что тот учился в магистратуре и имел отсрочку от мобилизации. Певец назвал заявление нардепа циничным "осуждением мертвого".

Напомним, 23 июня после массированного обстрела Киева Марьяна Безуглая обвинила лидера группы "Антитела" Тараса Тополю, который остался без квартиры из-за российской ракеты, в мобилизации ради пиара. В ответ Тарас Тополя открыл сбор "на психиатра" для народного депутата.