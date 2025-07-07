"Честь форми теплих місць": Безугла іронічно відреагувала на мобілізацію MELOVIN

Український артист MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) під час концерту 6 липня оголосив, що мобілізувався до Державної прикордонної служби України та "несе музичну службу" в ансамблі. Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила співака в тому, що він служить на "теплому місці".

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Допис нардепка опублікувала у своєму акаунті в Telegram. Депутатка також пригадала свій конфлікт із солістом гурту "Антитіла" та колишнім добровольцем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Тарасом Тополею, якого звинувачувала у "фейковій" мобілізації.

Безугла критично прокоментувала заяву MELOVIN про мобілізацію до ДПСУ Фото: скриншот

"Ось чому він / вона підтримував / ла Тополю. Музичний фронт! Честь форми теплих місць!" — написала Мар'яна Безугла.

На момент публікації новини MELOVIN не коментував допис народної депутатки про його службу в ДПСУ.

MELOVIN мобілізувався: деталі

MELOVIN заявив, що мобілізувався до лав Сил оборони України, під час концерту у Києві 6 липня. Він повідомив, що "несе свою службу, але музичну" з ансамблем Державної прикордонної служби України. Він також подякував учасникам ансамблю, які того вечора виступали з ним на сцені. Коли саме співак доєднався до ансамблю — невідомо.

Раніше MELOVIN різко відреагував на слова Мар'яни Безуглої, яка назвала "кармою" смерть українця під завалами після російського масованого обстрілу через те, що той навчався в магістратурі та мав відстрочку від мобілізації. Співак назвав заяву нардепки цинічним "осудом мертвого".

Нагадаємо, 23 червня після масованого обстрілу Києва Мар'яна Безугла звинуватила лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю, який залишився без квартири через російську ракету, в мобілізації задля піару. У відповідь Тарас Тополя відкрив збір "на психіатра" для народної депутатки.