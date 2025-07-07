"Несу свою службу": MELOVIN заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ (відео)
Український співак Костянтин Бочаров, відомий як MELOVIN, заявив, що з недавніх пір несе службу разом з музичним ансамблем Державної прикордонної служби України.
Про свою мобілізацію артист повідомив на концерті у Києві, який відбувся 6 липня, пише МУЗВАР.
"На своєму концерті в Києві MELOVIN заявив, що мобілізувався і тепер несе службу в ансамблі ДПСУ (Державна прикордонна служба України)", — йдеться у дописі.
На відео, яке також оприлюднив МУЗВАР, MELOVIN справді говорить про те, що "несе службу" з ансамблем ДПСУ.
"З тих пір я граю разом з цим ансамблем. І несу свою службу, але музичну, разом з такими неймовірними музикантами Держприкордонслужби України", — сказав MELOVIN. З яких саме пір артист мобілізувався з відео незрозуміло.
Він також подякував членам ансамблю, які у цей час перебували разом з ним на сцені.
Відвідувачі концерту зустріли цю новину оваціями та схвальними вигуками.
Нагадаємо, у травні MELOVIN поставив на друге місце проросійського учасника "Євробачення 2025" з Естонії.
У грудні 2024 в інтерв'ю Маші Єфросиніній MELOVIN розповів про свою алкогольну залежність.