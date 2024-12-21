"Відняло руку на три дні": MELOVIN розповів про свою алкогольну залежність (відео)

MÉLOVIN зізнається, що міг випити дві пляшки джину за вечір, а запої тривали до тижня. Кинути згубну звичку його спонукав невиліковний діагноз.

Related video

Український виконавець MÉLOVIN, представник України на Євробаченні 2018 року в Португалії, зізнався в тому, що тривала алкогольна залежність завдала серйозного удару по його здоров'ю. Про те, як йому вдалося відмовитися від алкоголю, співак розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

MELOVIN розповів про те, як впорався з алкогольною залежністю. На відео з 11:53.

"Я віднайшов за допомогою спілкування з психотерапевтом свою проблему, яку я запивав. Я відчував себе одинокою людиною. Максимально, гіпертрофовано холодний образ був своєрідним захистом власних якихось кордонів, будиночку всередині. Я не підпускав до себе людей", — розповів артист про причини, які привели його до алкоголю.

MELOVIN пригадав, що до повномасштабного вторгнення у його житті були вечірки, домашні "посиденьки", проте після 24 лютого 2024 року він відчув самотність особливо гостро. За його словами, війна утворила в його свідомості "ментальну прірву" та повністю змінила світосприйняття.

"Хто ти такий в цьому світі? Що ти хочеш зробити? Про що ти мрієш? Це були твої мрії чи нав'язані кимось?". Почало багато спливати якихось страхів, минулих образ від дитинства. Це ніби каталізатор – запустилися всі процеси одночасно", – сказав співак.

Артист пояснив, що алкоголь був для нього найдоступнішим способом полегшити свій психологічний стан принаймні на кілька годин, але коли його дія закінчувалась, доводилося тягнутися за іншою пляшкою.

"А потім відбувається якась складна ситуація, а потім ти тягнешся знову за тим, що знімає тобі тривожність замість того, щоб іти до психотерапевта і працювати над собою", — поділився MELOVIN

Він розповів, що через залежність від алкоголю отримав серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі виявили під час обслідування, що його печінка була пошкоджена, як в аграріїв, які десятиліттями працюють у полях із хімікатами.

"У мене на три дні відняло ліву руку, заніміла повністю рука. Я злякався і пішов на повний чекап організму. Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки, тобто вона починає руйнуватися. Наступна стадія – цироз. Я міг випити дві пляшки джину за вечір. Такі запої були на тиждень. Напивався до забуття", — сказав співак.

Однак навіть такий діагноз не змусив його кинути звичку одразу, зізнався MELOVIN. Остаточно він вирішив дати залежності відсіч після того, як у нього діагностували цукровий діабет MODY-типу, тож з квітня 2023 року він не п'є взагалі.

Впоратися з залежністю допомогли сеанси психотерапевта та повернення до "справжнього себе", поділився виконавець.

Нагадаємо, 14 грудня співачка Оля Цибульська до свого дня народження розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу про другу вагітність, усиновлення та чоловіка, який тримається "в тіні".

7 грудня українська співачка SOWA ходила Львовом і лякала чоловіків ТЦК. Її сестра та подруга у військовій формі "перевіряли документи" в чоловіків і роздавали замість повісток квитки на концерт виконавиці. У мережі розкритикували таку промоакцію. Згодом SOWA прокоментувала скандал і пояснила, що не хотіла нікого образити, а навпаки прагнула показати хорошу сторону людей у військовій формі.