"Отняло руку на три дня": MELOVIN рассказал о своей алкогольной зависимости (видео)

MÉLOVIN признается, что мог выпить две бутылки джина за вечер, а запои длились до недели. Бросить пагубную привычку его побудил неизлечимый диагноз.

Related video

Украинский исполнитель MÉLOVIN, представитель Украины на Евровидении 2018 года в Португалии, признался в том, что длительная алкогольная зависимость нанесла серьезный удар по его здоровью. О том, как ему удалось отказаться от алкоголя, певец рассказал в интервью Маше Ефросининой.

MELOVIN рассказал о том, как справился с алкогольной зависимостью. На видео с 11:53.

"Я нашел с помощью общения с психотерапевтом свою проблему, которую я запивал. Я чувствовал себя одиноким человеком. Максимально, гипертрофированно холодный образ был своеобразной защитой собственных каких-то границ, домика внутри. Я не подпускал к себе людей", — рассказал артист о причинах, которые привели его к алкоголю.

MELOVIN вспомнил, что до полномасштабного вторжения в его жизни были вечеринки, домашние "посиделки", однако после 24 февраля 2024 года он почувствовал одиночество особенно остро. По его словам, война образовала в его сознании "ментальную пропасть" и полностью изменила мировосприятие.

"Кто ты такой в этом мире? Что ты хочешь сделать? О чем ты мечтаешь? Это были твои мечты или навязанные кем-то?". Начало много всплывать каких-то страхов, прошлых обид из детства. Это как бы катализатор — запустились все процессы одновременно", — сказал певец.

Артист объяснил, что алкоголь был для него самым доступным способом облегчить свое психологическое состояние по крайней мере на несколько часов, но когда его действие заканчивалось, приходилось тянуться за другой бутылкой.

"А потом происходит какая-то сложная ситуация, а потом ты тянешься снова за тем, что снимает тебе тревожность вместо того, чтобы идти к психотерапевту и работать над собой", — поделился MELOVIN

Он рассказал, что из-за зависимости от алкоголя получил серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили во время обследования, что его печень была повреждена, как у аграриев, которые десятилетиями работают в полях с химикатами.

"У меня на три дня отняло левую руку, онемела полностью рука. Я испугался и пошел на полный чекап организма. Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени, то есть она начинает разрушаться. Следующая стадия — цирроз. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Такие запои были на неделю. Напивался до беспамятства", — сказал певец.

Однако даже такой диагноз не заставил его бросить привычку сразу, признался MELOVIN. Окончательно он решил дать зависимости отпор после того, как у него диагностировали сахарный диабет MODY-типа, поэтому с апреля 2023 года он не пьет вообще.

Справиться с зависимостью помогли сеансы психотерапевта и возвращение к "настоящему себе", поделился исполнитель.

Напомним, 14 декабря певица Оля Цибульская к своему дню рождения рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу о второй беременности, усыновлении и муже, который держится "в тени".

7 декабря украинская певица SOWA ходила по Львову и пугала мужчин ТЦК. Ее сестра и подруга в военной форме "проверяли документы" у мужчин и раздавали вместо повесток билеты на концерт исполнительницы. В сети раскритиковали такую промоакцию. Впоследствии SOWA прокомментировала скандал и объяснила, что не хотела никого обидеть, а наоборот стремилась показать хорошую сторону людей в военной форме.