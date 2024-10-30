Знаком с Жаном Полем Готье, гадает на Таро и живет с крысой: 8 малоизвестных фактов о MÉLOVIN

Специально для Фокуса MÉLOVIN рассказал, как увлекался химией, что мечтает о дуэте с Lady Gaga, живет с крысой и котом в одной квартире и записал дуэт с девушкой в которую был влюблен.

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Молодой исполнитель MÉLOVIN, который в свое время был победителем шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" и в 2018 году представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" поделился с Фокусом малоизвестными фактами о себе.

Любовь к химии

В детстве будущий артист имел большую тягу и талант к химии, а особенно любил "играться" с соединениями. Так, с легкой руки маленького MÉLOVIN, соседи неоднократно были свидетелями ярких химических реакции. Родители певца даже были вынуждены вынести в мусорку все колбы и реактивы.

MÉLOVIN

История знакомства с французским дизайнером Жан Поль Готье

Французский дизайнер Жан Поль Готье подошел познакомиться с MÉLOVIN после его выступления на "Евровидении-2018" в Португалии. Он выразил восхищение образом и перформансом украинского исполнителя.

Коллекционирует и создает прафумы

Певец имеет немало интересных увлечений, среди которых сбор Lego, коллекционирование и создание духов, однако иногда его можно поймать за совсем небанальным времяпрепровождением.

Гадает на картах Таро

Мало кто знает, но иногда MÉLOVIN обращается к картам Таро. Именно они, по словам исполнителя, предсказали победу iSKra на шоу "Невероятные дуэты", где они впервые исполнили хит "Обиратиму себе".

Проводит психологические практики

С 2021 года певец активно работает с психотерапевтом. Эта работа над собой настолько вдохновила MÉLOVIN, что он стал для своих поклонников амбассадором ментального здоровья. Певец выпустил книгу-дневник "Я.є", делает онлайн-марафоны и даже устраивает ретрит-уикенды.

Мечтает о дуэте с мировой звездой

MÉLOVIN является горячим поклонником певицы Lady Gaga и мечтает когда-то спеть с ней дуэтом. Шутит даже, что первые шаги к этому сделаны, ведь между певцами есть небольшая связь — режиссер-хореограф американской звезды подписался на MÉLOVIN в Instagram.

У него есть пушистые друзья

Певец обожает домашних животных. Сейчас он живет с котом и декоративной крысой породы Дамбо. А лучшим методом для "очищения" он называет поход в контактный зоопарк.

Записал дуэт с девушкой в которую был влюблен

В далеких 2000-х MÉLOVIN влюбился в девушку, которую увидел на ТВ. Ею оказалась исполнительница с творческим псевдонимом Ассоль (сегодня — SWOIIA). Недавно MÉLOVIN осуществил свою, на первый взгляд недостижимую мечту, и презентовал песню "Зодиак", которую исполнил со SWOIIA.

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