Знайомий із Жаном Полем Готьє, ворожить на Таро і живе зі щуром: 8 маловідомих фактів про MÉLOVIN

Спеціально для Фокуса MÉLOVIN розповів, як захоплювався хімією, що мріє про дует із Lady Gaga, живе з щуром і котом в одній квартирі і записав дует з дівчиною, в яку був закоханий.

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Молодий виконавець MÉLOVIN, який свого часу був переможцем шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор" і 2018 року представляв Україну на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder" поділився з Фокусом маловідомими фактами про себе.

Любов до хімії

У дитинстві майбутній артист мав неабиякий потяг і хист до хімії, а особливо полюбляв "бавитися" зі сполуками. Так, з легкої руки маленького MÉLOVIN, сусіди неодноразово були свідками яскравих хімічних реакції. Батьки співака навіть були змушені винести на смітник усі колби та реактиви.

MÉLOVIN

Історія знайомства з французьким дизайнером Жан Поль Готьє

Французький дизайнер Жан Поль Готьє підійшов познайомитися з MÉLOVIN після його виступу на "Євробаченні-2018" у Португалії. Він висловив захоплення образом і перформансом українського виконавця.

Колекціонує і створює прафуми

Співак має чимало цікавих захоплень, серед яких збирання Lego, колекціонування та створення парфумів, проте інколи його можна спіймати за зовсім небанальним проведенням часу.

Ворожить на картах Таро

Мало хто знає, але іноді MÉLOVIN звертається до карт Таро. Саме вони, за словами виконавця, передбачили перемогу iSKra на шоу "Неймовірні дуети", де вони вперше виконали хіт "Обиратиму собі".

Проводить психологічні практики

З 2021 року співак активно працює з психотерапевтом. Ця робота над собою настільки надихнула MÉLOVIN, що він став для своїх шанувальників амбасадором ментального здоров'я. Співак випустив книжку-щоденник "Я.є", робить онлайн-марафони і навіть влаштовує ретрит-вікенди.

Мріє про дует зі світовою зіркою

MÉLOVIN є палким шанувальником співачки Lady Gaga і мріє колись заспівати з нею дуетом. Жартує навіть, що перші кроки до цього зроблено, адже між співаками є невеличкий зв'язок — режисер-хореограф американської зірки підписався на MÉLOVIN в Instagram.

У нього є пухнасті друзі

Співак обожнює домашніх тварин. Зараз він живе з котом і декоративним щуром породи Дамбо. А найкращим методом для "очищення" він називає похід у контактний зоопарк.

Записав дует із дівчиною в яку був закоханий

У далеких 2000-х MÉLOVIN закохався в дівчину, яку побачив на ТБ. Нею виявилася виконавиця з творчим псевдонімом Ассоль (сьогодні — SWOIIA). Нещодавно MÉLOVIN здійснив свою, на перший погляд недосяжну мрію, і презентував пісню "Зодіак", яку виконав зі SWOIIA.

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