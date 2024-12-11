Співачка SOWA прокоментувала скандал з "рейдом ТЦК" у Львові (відео)

Напередодні артистка влаштувала промо свого концерту на вулицях Львова. Її сестра та подруга у військовій формі перевіряли в чоловіків облікові документи, а згодом вручали квитки на виступ SOWA, проте в мережі таку ідею "не оцінили".

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Українська співачка SOWA (Діана Горобяк) прокоментувала скандал з "рейдом ТЦК" у Львові. Артистка висловилася під час появи в "Сніданку з 1+1".

За словами дівчини, вони не хотіли образити українців, а тим більше військових.

"На меті у нас було показати хорошу сторону людей у формі, а також закликати ще раз наших людей бути сумлінними перед державою, і що не завжди це про негатив", — зазначила 20-річна львівʼянка.

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"Якщо ідея моєї команди когось образила, я хочу щиро вибачитися і сказати, що в нас на меті не було жодних бажань когось принизити чи образити, а тим більше наших військових. Я з повагою ставлюся до усіх героїв та героїнь", — додала Діана Горобяк.

Сама SOWA не одягала військову форму, а на відео зʼявилися її сестра та подруга.

Співачка SOWA прокоментувала скандал з "рейдом ТЦК" (див. з 15:13)

Скандал з "рейдом ТЦК"

Ідея команди Діани Горобяк викликала хвилю обурення серед українців. Зокрема, блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі розкритикував відео, назвавши його використанням війни як шоу для привернення уваги та піару.

"Справа у тому, що в якості промо свого співочого концерту "артистка" нічого не придумала розумнішого, як похайпити задля уваги на темі ТЦК… По факту це знецінювання та паразитування на дуже болісній темі суспільства сьогодні. Шкода, що за такі дії немає адмін.відповідальності та повноцінного кенселінгу. Неважливо, що з вами був оператор. Ви перетворюєте війну в "перфоманс"", – зазначив блогер.

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