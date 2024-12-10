Тіна Кароль відповіла на критику Лєри Мандзюк щодо її поїздки в поїзді "Укрзалізниці"

Кароль з гумором пояснила свій вибір подорожувати потягами та навіть запросила Мандзюк скласти їй компанію.

Related video

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на зауваження стендап-комікині Лєри Мандзюк, яка висловила невдоволення тим, що артистка "показово" подорожує потягами "Укрзалізниці". Свою реакцію артистка опублікувала у своїх Instagram Stories.

Свою думку Мандзюк висловила в новому випуску на своєму YouTube-каналі "Це не смішно". Гумористка різко прокоментувала відео, де Тіна Кароль займається йогою у вагоні поїзда. За її словами, подібний контент виглядає "постановчо і дешево", адже така публічна особа, як Кароль, мала б демонструвати розкішний стиль життя, який відповідає її статусу.

"Я протестую проти того, щоб показувати фальшиву скромність", — заявила Мандзюк, додавши, що, хоча Кароль має чудову фізичну підготовку, сама поява співачки в поїзді виглядає "непереконливо".

У відповідь Тіна Кароль вирішила не загострювати ситуацію та відповіла з гумором. Вона подякувала Мандзюк за увагу та зазначила, що віддає перевагу потягам, оскільки там зручно відпочивати та пити чай.

Реакція Тіни Кароль Фото: скрін

"Привіт, будемо знайомі тепер. Дякую за комплімент і скажу, що 'Укрзалізниця' топова. Обирай: Дніпро, Львів чи Франківськ, поїдемо разом", — звернулася Кароль до стендап-комікині.

На завершення Тіна Кароль запросила Мандзюк приєднатися до її подорожі, зазначивши, що їм буде про що поговорити.

Зі маого боку, Лєра Мандзюк відповіла: "Рада знайомству. Ми їдемо в Ужгород".

Мандзюк відреагувала на відповідь Тіни Кароль Фото: скрін

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль показала рідкісне фото 16-річного сина.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург розповів, які маніпуляції щодо зміни зовнішності робила Тіна Кароль.