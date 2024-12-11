Ексучасник гурту DZIDZIO потрапив у реанімацію - що відомо

Відомий український музикант Олег Турко, відомий як Лесик, пережив зупинку серця під час концерту у Львові. Завдяки злагодженим діям лікарів та випадкових реаніматологів у залі його вдалося врятувати. Наразі артист перебуває в стабільно важкому стані в реанімації львівської лікарні.

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Українська співачка Наталка Карпа відвідала свого друга й колегу Лесика (Олега Турка) у львівській лікарні. Про це вона написала в Instagram, опублікувавши фото разом із дружиною артиста Іриною Турко.

"Лесик прийшов до тями, але стан ще стабільно важкий, – зазначила Наталка. – Те, що він вижив після двогодинної реанімації, – це справжнє диво, поодинокі випадки у світі. Таке лікарі (вони самі сказали) бачили лише у фільмах".

За словами співачки, музиканту знадобиться багато часу і лікування, щоб відновити всі життєві функції.

"Але особисто я вірю, що Бог дарував цьому хлопцю другий день народження", – додала Карпа.

Що сталося з Лесиком?

6 грудня стало відомо, що 57-річний Олег Турко, більш відомий як Лесик, пережив зупинку серця під час виступу на концерті у Львові. За словами його дружини Ірини Турко, артист вийшов на сцену, виконав пісню й раптово знепритомнів.

"Я не бачила того моменту, але він просто впав. На щастя, в залі були двоє реаніматологів – чоловік із дружиною, які 25 хвилин проводили реанімаційні дії. Коли приїхала швидка, реанімацію продовжили, і лише після тривалих зусиль серце вдалося запустити", – розповіла Ірина.

У лікарні Лесик перебував у важкому стані, а реанімаційні дії тривали понад дві години – значно довше, ніж це передбачено медичними протоколами. Лікарі зробили неможливе, щоб врятувати життя музиканта.

У липні цього року Лесик повідомив, що проходить реабілітацію після складної операції на серці, яку йому зробили 10 травня. "Я нікуди не пропав. Просто 10 травня мені зробили досить складну операцію на серце, тому хочу подякувати від щирого (нового) серця надзвичайно крутому кардіохірургу Морозу Володимиру Степановичу та всій його команді за другий шанс на життя! До осені я ще на реабілітації, а далі в планах ставати в музичний та акторський стрій", – писав тоді музикант.

Хто такий Лесик?

Олег Турко – колишній учасник гурту DZIDZIO, знаний музикант, волонтер і захисник України. У останні роки він активно займався волонтерською діяльністю, виступаючи з концертами на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Карпа розповіла про проблеми зі здоров'ям у чоловіка Євгена Тєрєхова.

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