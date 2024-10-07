"Він лягає на операцію": Наталка Карпа розповіла про проблеми зі здоров'ям у чоловіка Євгена Тєрєхова

Наталка Карпа розповіла, що її чоловік, попри проблеми зі здоров'ям, продовжує служити на фронті.

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Українська співачка Наталка Карпа, яка одружена з військовослужбовцем Євгеном Тєрєховим із позивним "Титановий Джексон", розповіла про проблеми зі здоров’ям у чоловіка та його майбутню операцію. Подробицями артистка поділилася в новому випуску "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Зокрема, Наталка Карпа розповіла, що її чоловік дістав складне поранення, тому має інвалідність, однак, попри це, продовжує воювати на фронті. Спочатку лікарі встановили Євгену ІІ групу інвалідності, однак чоловік так хотів повернутися захищати Україну на фронті, що всіма силами просив дати йому ІІІ групу, яка дозволить це зробити.

"Дивись, Євген зараз чинний воїн. Попри те, що він має складне поранення. У нього була друга група інвалідності та він спеціально хотів, то треба було бачити, щоб його перевели на третю, легшу, щоб він міг піти воювати", — розповіла Наталка Карпа.

Зараз Євген Тєрєхов приїхав у відпустку, оскільки на нього чекає операція. Як пояснила Наталка Карпа, Євген має багато проблем зі здоров’ям, тому ця операція йому необхідна, адже без неї в будь-який момент йому може стати погано.

"Він лягає на операцію. В нього в голові титанова пластина. А в животі сітка, яка тримає його корсет, бо в нього через надмірне підняття ваги з’явилися кілька гриж. Цю сітку, треба просто знову зробити операцію, поставити на місце, або краще вмонтувати, аби не було проблем із защемленням, бо це може бути у будь-який невдалий момент. У нього таке було, коли майже тиждень сиділи в лісі. Він каже, я розумію, що від того, як я спрацюю залежить життя і моїх підопічних, а в мене рубає тиск 200. Я вже знаю, відчуваю, а зробити нічого не можу, бо у нас є певне завдання", — розповіла артистка.

Зауважимо, що у 2016 році Наталка Карпа та Євген Тєрєхов офіційно зареєстрували відносини. Вже у грудні 2019 року народилася донька Злата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталка Карпа дала ексклюзивне інтерв'ю для Фокуса, в якому розповіла про наміри піти на фронт, народження другої дитини та прогнози чоловіка щодо закінчення війни.