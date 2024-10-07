"Он ложится на операцию": Наталка Карпа рассказала о проблемах со здоровьем у мужа Евгения Терехова

Наталка Карпа рассказала, что ее муж несмотря на проблемы со здоровьем продолжает служить на фронте.

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Украинская певица Наталка Карпа, которая замужем за военнослужащим Евгением Тереховым с позывным "Титановый Джексон", рассказала о проблемах со здоровьем у мужа и его предстоящей операции. Подробностями артистка поделилась в новом выпуске "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

В частности, Наталка Карпа рассказала, что ее муж получил сложное ранение, поэтому имеет инвалидность, однако несмотря на это продолжает воевать на фронте. Сначала врачи установили Евгению 2 группу инвалидности, однако мужчина так хотел вернуться защищать Украину на фронте, что всеми силами просил дать ему 3 группу, которая позволит это сделать.

"Смотри Евгений сейчас действующий воин. Несмотря на то, что он имеет сложное ранение. У него была вторая группа инвалидности и он специально хотел, то надо было видеть, чтобы его перевели на третью, более легкую, чтобы он мог пойти воевать", — рассказала Наталка Карпа.

Сейчас Евгений Терехов приехал в отпуск, поскольку ему предстоит операция. Как объяснила Наталка Карпа, Евгений имеет много проблем со здоровьем, поэтому эта операция ему необходима, ведь без нее в любой момент ему может стать плохо.

"Он ложится на операцию. У него в голове титановая пластина. А в животе сетка, которая держит его корсет, потому что у него из-за чрезмерного поднятия веса у него появились несколько грыж. Эту сетку надо просто снова сделать операцию, поставить на место, или лучше вмонтировать, чтобы не было проблем с защемлением, потому что это может быть в любой неудачный момент. У него такое было, когда почти неделю сидели в лесу. Он говорит, я понимаю, что от того, как я сработаю зависит жизнь и моих подопечных, а у меня рубит давление 200. Я уже знаю чувствую, а сделать ничего не могу, потому что у нас есть определенная задача", — рассказала артистка.

Заметим, что в 2016 году Наталка Карпа и Евгений Терехов официально зарегистрировали отношения. Уже в декабре 2019 году родилась дочь Злата.

Напомним, ранее мы писали, что Наталка Карпа дала эксклюзивное интервью для Фокуса в котором рассказала о намерениях уйти на фронт, рождении второго ребенка и прогнозах мужа относительно окончания войны.