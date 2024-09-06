Наталка Карпа розповіла, що її чоловік військовослужбовець говорить про закінчення війни

Чоловік співачки служить в лавах ЗСУ з 2014 року, тому у 2022 році він продовжив захищати Україну від російської армії.

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Чоловік української співачки Наталки Карпи Євген Тєрєхов з 2014 року захищає Україні у військовому конфлікті з Росією. Співачка в інтерв’ю виданню Фокус розповіла, де він зараз служить та що говорить про закінчення війни в Україні.

За її словами, Євген Тєрєхов, позивний "Титановий Джексон", батько її 4,5-річної донечки Злати, зараз перебуває в Донецькій області. Служить він в лавах 58 мотопіхотної бригади ім. І. Виговського.

Співачка зізналася, що дуже пишається чоловіком, який ще з 2014 року захищає Україну, однак все ж для неї це дуже болюча тема, адже її донечка росте без батька. За її словами, донька бачить батька переважно в онлайні. Однак, вона також розуміє, що все ж в таких реаліях живуть багато українських родин.

На запитання журналістки, що чоловік говорить про війну та чи прогнозує її закінчення співачка відповіла: "Коли я приходжу з таким запитанням, він мене просить його не задавати. Це складно — думаю, ті моменти, які він там пережив на лінії вогню, вони не дозволяють на марну кидати слова, він і я зрештою, ми — віримо, що Україні вдасться відтіснити ворога і відновити втрачене!" — пояснила співачка.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Наталки Карпи для Фокусу.