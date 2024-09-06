Наталка Карпа рассказала, что ее муж-военнослужащий говорит об окончании войны

Муж певицы служит в рядах ВСУ с 2014 года, поэтому в 2022 году он продолжил защищать Украину от российской армии.

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Муж украинской певицы Наталки Карпы Евгений Терехов с 2014 года защищает Украину в военном конфликте с Россией. Певица в интервью изданию Фокус рассказала, где он сейчас служит и что говорит об окончании войны в Украине.

По ее словам, Евгений Терехов, позывной "Титановый Джексон", отец ее 4,5-летней дочери Златы, сейчас находится в Донецкой области. Служит он в рядах 58-й мотопехотной бригады им. И. Выговского.

Певица призналась, что очень гордится мужем, который еще с 2014 года защищает Украину, однако все же для нее это очень болезненная тема, ведь их дочь растет без отца. По ее словам, дочь видит отца преимущественно в онлайне. Однако, она также понимает, что все же в таких реалиях живут многие украинские семьи.

На вопрос журналистки, что муж говорит о войне и прогнозирует ли ее окончание певица ответила: "Когда я прихожу с таким вопросом, он меня просит его не задавать. Это сложно — думаю, те моменты, которые он там пережил на линии огня, они не позволяют напрасно бросать слова, он и я, в конце концов, мы верим, что Украине удастся оттеснить врага и восстановить утраченное!" — пояснила певица.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Натальи Карпы для Фокуса.