Экс-участник группы DZIDZIO попал в реанимацию — что известно

Известный украинский музыкант Олег Турко, известный как Лесик, пережил остановку сердца во время концерта во Львове. Благодаря слаженным действиям врачей и случайных реаниматологов в зале его удалось спасти. Сейчас артист находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации львовской больницы.

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Украинская певица Наталка Карпа навестила своего друга и коллегу Лесика (Олега Турко) во львовской больнице. Об этом она написала в Instagram, опубликовав фото вместе с женой артиста Ириной Турко.

"Лесик пришел в себя, но состояние еще стабильно тяжелое, — отметила Наташа, — То, что он выжил после двухчасовой реанимации, — это настоящее чудо, единичные случаи в мире. Такое врачи (они сами сказали) видели только в фильмах".

По словам певицы, музыканту понадобится много времени и лечения, чтобы восстановить все жизненные функции.

"Но лично я верю, что Бог даровал этому парню второй день рождения", — добавила Карпа.

Что случилось с Лесиком?

6 декабря стало известно, что 57-летний Олег Турко, более известный как Лесик, пережил остановку сердца во время выступления на концерте во Львове. По словам его жены Ирины Турко, артист вышел на сцену, исполнил песню и внезапно потерял сознание.

"Я не видела того момента, но он просто упал. К счастью, в зале были двое реаниматологов — муж с женой, которые 25 минут проводили реанимационные действия. Когда приехала скорая, реанимацию продолжили, и только после длительных усилий сердце удалось запустить", — рассказала Ирина.

В больнице Лесик находился в тяжелом состоянии, а реанимационные действия продолжались более двух часов — значительно дольше, чем это предусмотрено медицинскими протоколами. Врачи сделали невозможное, чтобы спасти жизнь музыканта.

В июле этого года Лесик сообщил, что проходит реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему сделали 10 мая. "Я никуда не пропал. Просто 10 мая мне сделали достаточно сложную операцию на сердце, поэтому хочу поблагодарить от всей души (нового) сердца чрезвычайно крутого кардиохирурга Мороза Владимира Степановича и всю его команду за второй шанс на жизнь! До осени я еще на реабилитации, а дальше в планах становиться в музыкальный и актерский строй", — писал тогда музыкант.

Кто такой Лесик?

Олег Турко — бывший участник группы DZIDZIO, известный музыкант, волонтер и защитник Украины. В последние годы он активно занимался волонтерской деятельностью, выступая с концертами в поддержку ВСУ.

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