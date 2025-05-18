"Я прийняв рішення": MELOVIN підтримав проросійського учасника "Євробачення 2025" (фото)

У Базелі відгримів 69-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025", де перемогу здобув австрійський співак JJ з піснею Wasted Love, а в Україні, яка посіла дев'яте місце, фанати розкритикували співака MELOVIN, який підтримав скандального співака від Естонії Tommy Cash.

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Музикант оприлюднив у мережі Х свої оцінки артистам, які виступають у Гранд-фіналі.

Як видно на фото, MELOVIN, він же Костянтин Бочаров, один із членів українського національного журі "Євробачення-2025", віддав перше місце дуету Abor & Tynna з Німеччини, третє — Люксембургу, друге — Естонії.

Представник цієї країни відомий тим, що 2021-го року виступав в анексованому Криму, не виступив із засудженням російської агресії, а вишенькою на торті стало те, що над постановкою його номера на "Євробаченні 2025" працювала росіянка Аліна Пязок, яка давно співпрацює з естонцем.

"Я як член національного журі Євробачення цього року віддав свої бали всім країнам-учасницям. Я прийняв рішення не приховувати свій рейтинг у рамках відкритості перед суспільством. Оцінка йде в порядку: 1 – найвища позиція, далі – за спаданням", – підписав він свій пост.

Такий вибір не на жарт обурив багатьох підписників артиста. У коментарях вони не шкодували нецензурної лексики і не зрозуміли вибору на користь проросійського артиста.

"Меловін, серйозно? Естонія — друге місце? Ви або нас тролите, або у вас проблеми зі слухом. У цього "артиста" немає ні вокалу, ні харизми, ні якихось емоцій — він вийшов на сцену суто для приколу, як на шкільний капусняк", "я перепрошую, але як ви почуваєтесь, знаючи, що віддали бали чуваку, який цілуєтья в ясна з росіянином і заливає про "братні народи", коли вчора росіяни скинули шахед на цивільний автобус і загинули люди, коли купа шахедів була в повітряному просторі під час ефіру?", "****, я прямо зараз чую шахеди за вікном і в мене трясуться стіни через це, а ти нісенітниця *** даєш бали ще одному ******, який це навіть не приховує? Тусується з ними (росіянами), а його номер поставлений мос***. Упевнений ти про це знав і все одно віддав бали як дегенерат", — обурюються під публікацією.

Серед інших членів українського журі були засновник проєкту Pianoбой Дмитро Шуров, хореограф-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna і генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 і М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Члени українського журі конкурсу "Євробачення 2025" Фото: MELOVIN/Х

Український гурт Ziferblat, який виконав пісню "Bird of Pray", за підсумками Гранд-фіналу посів дев'яте місце. 60 балів їй дало журі, ще 158 — глядачі.

Минулого року MELOVIN був учасником Національного відбору на "Євробачення 2024". Він заявив, що розрив у голосах між першим і другим місцем становив приблизно 600 тисяч голосів. На думку артиста, це було "трохи дивним". Також співак натякнув, що Нацвідбір нібито був куплений.

Раніше Фокус писав, чому MELOVIN не виїхав з України.