"Я принял решение": MELOVIN поддержал пророссийского участника "Евровидения 2025" (фото)

В Базеле отгремел 69-й международный песенный конкурс "Евровидение-2025", где победу одержал австрийский певец JJ с песней Wasted Love, а в Украине, занявшей девятое место, фанаты раскритиковали певца MELOVIN, который поддержал скандального певца от Эстонии Tommy Cash.

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Музыкант обнародовал в сети Х свои оценки артистам, выступающим в Гранд-финале.

Как видно на фото, MELOVIN, он же Константин Бочаров, один из членов украинского национального жюри Евровидения-2025, отдал первое место дуэту Abor & Tynna из Германии, третье Люксембургу, в вот второе ушло Эстонии.

Представитель этой страны известен тем, что в 2021-м году выступал в аннексированном Крыму, не выступил с осуждением российской агрессии, а вишенкой на торте стало то, что над постановкой его номера на "Евровидении 2025" работала россиянка Алина Пязок, которая давно сотрудничает с эстонцем.

"Я как член национального жюри Евровидения в этом году отдал свои баллы всем странам-участницам. Я принял решение не скрывать свой рейтинг в рамках открытости перед обществом. Оценка идет в порядке: 1 – самая высокая позиция, далее – по убыванию", – подписал он свой пост.

Такой выбор не на шутку возмутил многих подписчиков артиста. В комментариях они не жалели нецензурной лексики и не поняли выбора в пользу пророссийского артиста.

"Меловин, серьезно? Эстония — второе место? Вы или нас тролите, или у вас проблемы со слухом. У этого "артиста" нет ни вокала, ни харизмы, ни каких-либо эмоций — он вышел на сцену чисто по приколу, как на школьный капустник", "я извиняюсь, но как вы себя чувствуете, зная, что отдали баллы чуваку, который сосется в десна с русским и заливает о "братских народах", когда вчера россияне сбросили шахед на гражданский автобус и погибли люди, когда куча шахедов была в воздушном пространстве во время эфира?", "****, я прямо сейчас слышу шахеды за окном и у меня трясутся стены из-за этого, а ты чепуха *** даешь баллы еще одному *** ***, который это даже не скрывает? Тусущийся с ними (русскими), а его номер поставлен мос***. Уверен ты об этом знал и все равно отдал баллы как дегенерат", – негодуют под публикацией.

Среди других членов украинского жюри были основатель проекта Pianoбой Дмитрий Шуров, хореограф-постановщица Елена Шоптенко, певица Tayanna и генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринна.

Члены украинского жюри конкурса "Евровидение 2025" Фото: MELOVIN/Х

Украинская группа Ziferblat, исполнившая песню "Bird of Pray", по итогам Гранд-финала заняла девятое место. 60 баллов ей дало жюри, еще 158 – зрители.

В прошлом году MELOVIN был участником Национального отбора на "Евровидение 2024". Он заявил, что разрыв в голосах между первым и вторым местом составил примерно 600 тысяч голосов. По мнению артиста, это было "немного странным". Также певец намекнул, что Нацотбор якобы был куплен.

Ранее Фокус писал, почему MELOVIN не выехал из Украины.