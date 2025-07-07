"Несу свою службу": MELOVIN заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ (видео)

Украинский певец Константин Бочаров, известный как MELOVIN, заявил, что с недавних пор несет службу вместе с музыкальным ансамблем Государственной пограничной службы Украины.

Related video

О своей мобилизации артист сообщил на концерте в Киеве, который состоялся 6 июля, пишет МУЗВАР.

"На своем концерте в Киеве MELOVIN заявил, что мобилизовался и теперь несет службу в ансамбле ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины)", — говорится в сообщении.

На видео, которое также обнародовал МУЗВАР, MELOVIN действительно говорит о том, что "несет службу" с ансамблем ГПСУ.

"С тех пор я играю вместе с этим ансамблем. И несу свою службу, но музыкальную, вместе с такими невероятными музыкантами Госпогранслужбы Украины", — сказал MELOVIN. С каких именно пор артист мобилизовался из видео непонятно.

Он также поблагодарил членов ансамбля, которые в это время находились вместе с ним на сцене.

Посетители концерта встретили эту новость овациями и одобрительными возгласами.

Напомним, в мае MELOVIN поставил на второе место пророссийского участника "Евровидения 2025" из Эстонии.

В декабре 2024 в интервью Маше Ефросининой MELOVIN рассказал о своей алкогольной зависимости.