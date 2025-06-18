Звезда Евровидения обвинил нардепа в цинизме: та назвала "кармой" смерть украинца под завалами

Украинский певец MÉLOVIN (Константин Бочаров) осудил заявление народного депутата Марьяны Безуглой, которая назвала гибель гражданского во время обстрела "кармой".

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В социальных сетях MÉLOVIN публично высказался относительно резонансного сообщения нардепа Марьяны Безуглой, которая назвала гибель киевлянина Дмитрия Исаенко во время обстрела "кармой".

После часов поисков под завалами стало известно, что Дмитрий, которого родители ждали возле разрушенного российской ракетой дома в Киеве, не выжил. За историей наблюдала вся Украина и не только, надеясь, что мужчина выживет. Одной из первых на гибель Дмитрия Исаенко отреагировала нардеп Марьяна Безуглая, однако не с сочувствием, а с осуждением, потому что погибший в свое время не вступил в ряды Сил обороны Украины.

MÉLOVIN выделил три пункта, на которые он обратил внимание, читая сообщение нардепа:

1. Цинизм фразы "карма" в контексте смерти гражданского лица во время обстрела — звучит как оправдание смерти, хотя человек погиб от российской ракеты.

2. Обобщение и стигматизация: Безуглая, судя по тону, использует смерть человека для демонстрации своей позиции, но делает это через осуждение жертвы, что этически и коммуникативно недопустимо.

3. Нецензурная подмена сочувствия и справедливости, даже несмотря на ее оговорку "сочувствую родным", главный акцент текста — это не сочувствие, а морализация после смерти, что еще больше обостряет восприятие.

Представитель Украины на Евровидении был озадачен заявлением политического деятеля, которое назвал "осуждением мертвого".

"У каждого из нас — своя война. Но боль в стране — общая. И знаете, мы так не выживем. Не в этой стране. Не с такими словами. Не с таким тоном. Осуждать человека после смерти, тем более гражданскую жертву войны, называть это "кармой" — это не о защите армии. Это об утрате чего-то гораздо более глубокого. Сочувствия. Сердца. Человечности", — считает музыкант.

В частности, MÉLOVIN отдал дань уважения защитникам и подчеркнул, что человечность должна оставаться основной ценностью даже во время войны.

"31-летний Дмитрий Исаенко погиб в собственном доме от российской ракеты. И в этот момент не имеет значения, служил он или нет. Он был украинцем. И он был живым. А теперь его нет", — отметил певец.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

MÉLOVIN сделал лазерную коррекцию зрения, которую откладывал годами.

певец MÉLOVIN объяснил, почему не уехал за границу во время войны, хотя имел такую возможность.

Кроме того, Фокус писал, как на обстрелы Киева 17 июня отреагировала София Ротару.