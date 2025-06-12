Эпатажной звезде Евровидения от Украины сделали операцию: что известно (фото)

Украинский певец MÉLOVIN (Константин Бочаров) сделал лазерную коррекцию зрения, которую откладывал годами. До этого его левый глаз видел всего на 25%, а правый на 40%.

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Об этом в комментарии Фокусу сообщила представительница артиста.

Также в своих социальных сетях MÉLOVIN выложил видео прямо из операционной и поделился собственной историей восстановления зрения. Участник Евровидения признался, что из-за страха шесть лет не решался сделать операцию на глазах, и только в 28 лет впервые узнал, как это четко видеть без линз и очков.

MÉLOVIN имел диагноз астигматизм, а до медицинского вмешательства, его левый глаз видел всего на 25%, а правый на 40%, поэтому он часто не здоровался со знакомыми, потому что банально их не узнавал.

MÉLOVIN сделал операцию на глазах Фото: instagram.com/melovin_officia

"Вчера я говорил, что потерял зрение, а сегодня мне его вернули. То, что я вижу — это не передать словами. Я так видел только в линзах! А когда я первые разы надевал их — ревел на улице, потому что не представлял, что так можно видеть!" — признается артист.

MÉLOVIN Фото: melovin_official

MÉLOVIN также поделился подробностями операции и показал детали подготовки.

"Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения. Теперь могу сказать, что это безболезненно — раз, с профессиональными врачами — два, с классным подходом и шутками — три. Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: "Доктор, кажется, я уже в раю", — вспоминает музыкант.

MÉLOVIN сделал операцию на глазах Фото: melovin_official

Певец также рассказал, что уже на третий день после вмешательства стал видеть четко и с детализацией. Его зрение теперь 100% и он может вернуться к привычному ритму, при этом больше не зависеть от очков или линз вообще.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

певец MÉLOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) объяснил, почему не уехал за границу, хотя имел такую возможность.

MÉLOVIN признался в том, что длительная алкогольная зависимость нанесла серьезный удар по его здоровью.

Кроме того, Фокус писал о 8 малоизвестных фактах о MÉLOVIN.