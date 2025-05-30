Член журі від України пояснив, чому голосував за скандального учасника Євробачення-2025 з російським слідом

Український співак MЕLOVIN уперше прокоментував свою участь у журі Євробачення 2025 від України та голос за учасника з Естонії, який співпрацював з росіянами.

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Про це артист розповів у програмі "Тур зірками".

MЕLOVIN розповів про голосування на Євробаченні

MELOVIN поділився, що ставив бали, аналізуючи пісні, а не артистів, які їх виконували. А от естонському співаку Tommy Cash поставив високий бал, оскільки Естонія з першого дня повномасштабної війни підтримує Україну.

"Усі зосередилися на фразі: "Хочу полетіти в Київ і поїхати в Москву", але просто подивіться повний текст, там є ще слова: "Я хочу проголосувати за Камалу і віддати голос за Трампа. Хочу купити Samsung в Apple Store". Ця пісня про вибір, про те, що не можна сидіти на двох стільцях. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію", — прокоментував MЕLOVIN скандальну пісню естонця.

Українець додав, що Tommy Cash не є проросійським виконавцем, а СБУ так і не підтвердила його візит до Криму у 2021 році.

"Естонія віддала 1% ВВП Україні. Окрім того, що у нього бабуся росіянка, мама у нього українка. А ще є естонсске походження людей. Тому це не росіянин, це естонець", — наголосив MЕLOVIN.

Tommy Cash Фото: Скріншот

Член журі додав, що йому було дозволено викласти свої бали, опублікувавши листочок у мережі. Тому від "Суспільного" не було питань з цього приводу.

Євробачення-2025

Український гурт Ziferblat, який виконав пісню Bird of Pray, за підсумками Гранд-фіналу посів дев'яте місце. 60 балів дало журі, ще 158 — глядачі.

Хто такий TOMMY CASH

Томас Таммеметс народився в Таллінні у 1991 році. Співак відомий своїми тісними звʼязками з росіянами, адже записував пісні з російськими гуртами та гастролював по РФ. А його номер на Євробаченні-2025 ставила росіянка Аліна Пязок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) пояснив, чому не виїхав за кордон, хоча мав таку можливість.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення прокоментували підозри іспанського мовника в нечесності щодо голосування за Україну та Ізраїль у 2025 році.

Крім того, соліст Ziferblat вигукнув гасло у гранд-фіналі Євробачення-2025, чого ніхто не очікував.