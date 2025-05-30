Член жюри от Украины объяснил, почему голосовал за скандального участника Евровидения-2025 с российским следом

Украинский певец MЕLOVIN впервые прокомментировал свое участие в жюри Евровидения 2025 от Украины и голос за участника из Эстонии, который сотрудничал с россиянами.

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Об этом артист рассказал в программе "Тур по звездам".

MЕLOVIN рассказал о голосовании на Евровидении

MELOVIN поделился, что ставил баллы, анализируя песни, а не артистов, которые их исполняли. А вот эстонскому певцу Tommy Cash поставил высокий балл, поскольку Эстония с первого дня полномасштабной войны поддерживает Украину.

"Все сосредоточились на фразе: "Хочу полететь в Киев и поехать в Москву", но просто посмотрите полный текст, там есть еще слова: "Я хочу проголосовать за Камалу и отдать голос за Трампа. Хочу купить Samsung в Apple Store". Эта песня о выборе, о том, что нельзя сидеть на двух стульях. Поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", — прокомментировал MЕLOVIN скандальную песню эстонца.

Украинец добавил, что Tommy Cash не является пророссийским исполнителем, а СБУ так и не подтвердила его визит в Крым в 2021 году.

"Эстония отдала 1% ВВП Украине. Кроме того, что у него бабушка русская, мама у него украинка. А еще есть эстонское происхождение людей. Поэтому это не русский, это эстонец", — подчеркнул MЕLOVIN.

TOMMY CASH Фото: скріншот

Член жюри добавил, что ему было разрешено выложить свои баллы, опубликовав листочек в сети. Поэтому от "Суспільного" не было вопросов по этому поводу.

Евровидение-2025

Украинская группа Ziferblat, исполнившая песню Bird of Pray, по итогам Гранд-финала заняла девятое место. 60 баллов дало жюри, еще 158 — зрители.

Кто такой TOMMY CASH

Томас Таммеметс родился в Таллинне в 1991 году. Певец известен своими тесными связями с россиянами, ведь записывал песни с российскими группами и гастролировал по РФ. А его номер на Евровидении-2025 ставила россиянка Алина Пязок.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) объяснил, почему не выехал за границу, хотя имел такую возможность.

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение прокомментировали подозрения испанского вещателя в нечестности относительно голосования за Украину и Израиль в 2025 году.

Кроме того, солист Ziferblat выкрикнул лозунг в гранд-финале Евровидения-2025, чего никто не ожидал.