"Повлиял "военный конфликт": Испания назвала успех Украины на "Евровидении" махинацией

В субботу, 17 мая, в Швейцарии состоялся гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025", победу в котором одержал артист из Австрии Йоханнес Пич. Украина заняла 9 место, однако впоследствии в Испании заподозрили страну в махинациях.

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Об этом пишет общественный вещатель Испании VerTele.

Вещатель считает, что на успех представителей двух государств, Украины и Израиля, в телеголосовании повлияли "военные конфликты". Поэтому Испания планирует обратиться в Европейский вещательный союз (EBU), чтобы начать обсуждение относительно начисления баллов от зрителей.

"RTVE собирается требовать проведения дебатов по телеголосованию, чтобы оценить, действительно ли тот способ, которым оно происходит, является лучшим. Считаем, что на телеголосование влияют текущие военные конфликты, из-за чего конкурс теряет свою культурную сущность", — отметили в общественном вещателе Испании.

Такую просьбу обнародовали на следующий день после гранд-финала "Евровидения-2025", то есть 18 мая.

Также RTVE хочет получить от организаторов "Евровидения" развернутую информацию о результатах телеголосования, чтобы выяснить, сколько голосов получила каждая страна от Испании.

Какое место заняла Украина

Украина и Израиль получили поддержку от зрителей, поэтому смогли занять высокие позиции в общем рейтинге. Группа Ziferblat, представлявшая Украину, получила от национального жюри 60 голосов, столько же отдали и израильской певице Юваль Рафаэль. Зрители оценили их перформансы в 158 и 297 баллов соответственно. В итоге Украина заняла девятое место на конкурсе, а Израиль второе.

Финал Евровидения-2025

Финал конкурса транслировался 17 мая с 22:00 по киевскому времени. Нашу страну представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая сочетает электронику и фольклорные элементы. Хотя группа прошла в финал, по данным Eurovisionworld, шансы конкурсантов на победу составляли менее 1%. Это поставило нас в один ряд с такими странами, как Италия, Испания и Греция, которые также имели низкие шансы на победу. Песня Bird of Pray сочетает элементы прогрессивного рока, театрального вокала и гармоничных мелодий, создавая атмосферу 1970-х годов. Композиция выполнена на украинском и английском языках.

Кто выиграл "Евровидение-2025"

Австрия — JJ с песней Wasted Love (436 баллов) Израиль — Yuval Raphael с New Day Will Rise (357 баллов) Эстония — Tommy Cash с Espresso Macchiato (356 баллов) Швеция — KAJ с Bara Bada Bastu (321 балл) Италия — Lucio Corsi с Volevo essere un duro (256 баллов) Греция — Klavdia с песней Asteromata (231 балл) Франция — Louane с Maman (230 баллов) Албания — Shkodra Elektronike с Zjerm (218 баллов) Украина — Ziferblat с Bird of Pray (218 баллов) Швейцария — Zoë Më с Voyage (214 баллов)

Интрига до последнего шла между представителями Австрии и Израиля. Ранее мы писали, что репетиции израильтянки Юваль Рафаэль проходили в напряженной атмосфере. В зале присутствовали зрители с палестинской символикой, которые громко освистывали выступление. Генеральную репетицию второго полуфинала тоже сорвали разъяренные протестующие.

Победитель главного песенного конкурса JJ от Австралии исполнил песню Wasted Love о любви. Это эмоциональная песня, которая сочетает поп с элементами оперного вокала и электроники. Песня рассказывает о боли неразделенной любви, используя морские метафоры для передачи чувства погружения в собственные эмоции. Сценическое оформление для выступления на Евровидении разработал испанский режиссер Серджио Хаэн, сосредотачиваясь на черно-белой кинематографической эстетике, вдохновленной морской тематикой.

Напомним, министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр после объявления результатов голосования "Евровидения-2025" опубликовал ночью в Instagram сатирический заголовок веб-сайта, в котором говорилось о том, что он"три тысячи раз проголосовал за Швецию", чтобы якобы избежать проблем, связанных с проведением "Евровидения-2026" в его стране.

Фокус также писал, что украинскую певицу и исполнительницу Екатерину Павленко исключили из состава участников национального жюри "Евровидения". Предполагается, что это произошло по требованию Европейского вещательного союза из-за высказываний в отношении одного из участников конкурса.